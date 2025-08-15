Paso a Chile: el estado actual y el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor está habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar al vecino país es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

En este viernes 15 de agosto, día no laborable en Argentina, el pronóstico de Defensa Civil anticipa precipitaciones en cordillera. Las mismas comenzarían cerca de las 14, por el sector norte-centro, extendiéndose hacia el sur hasta el amanecer del sábado.

Para el sábado, se indica cielo parcialmente cubierto con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia débil o nevadas, cerca de la tarde noche. Durante el domingo, jornada en la que se espera que muchos argentinos retornen al país, están pronosticadas nevadas en cordillera.