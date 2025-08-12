La Policía de Mendoza detuvo a un grupo de ladrones en el momento oportuno

La Policía de Mendoza detuvo a un grupo de ladrones que robaban cables en el departamento de Maipú.

Dos hombres fueron detenidos en Maipú en un control durante operativo de control de metales no ferrosos. La Policía de Mendoza encontró a dos ladrones que estaban robando arriba del poste. Los efectivos desbarató una maniobra delictiva vinculada al robo y reducción de cobre.

El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Subcomisaría Lunlunta. El mismo se desarrolló entre las calles Juan de la Cruz Videla y Perito Moreno. Uno de los detenidos fue sorprendido sobre un poste del tendido eléctrico cortando cables, mientras que el otro manipulaba el medidor de tensión del alumbrado público con un alicate.