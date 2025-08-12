Anuncian el ingreso de un frente frío: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, ingresa un frente frío a la provincia y baja considerablemente la temperatura.

Este lunes y martes algunas zonas de Mendoza se vieron afectadas por la presencia de viento Zonda, por lo que –como era de esperarse- para este miércoles 13 de agosto se anuncia el ingreso de un frente frío a la provincia.

“Mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura”, señala el pronóstico de Contingencias Climáticas. Además anticipa precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. La mínima será de 11ºC y la máxima de 17ºC., aunque según el SMN podrían ser más bajas (8ºC y 13ºC)

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Pare el jueves 14 de agosto se esperan condiciones similares: “Algo nublado con poco cambio de la temperatura”: la mínima sería de 4ºC y la máxima de 16ºC. El viernes, en tanto, estará “mayormente nublado” y seguirá descendiendo la temperatura (2ºC y 14ºC).