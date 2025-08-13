Un estudio revela la significativa caída del nivel de felicidad en Argentina

Un estudio realizado durante el primer trimestre de 2025, el nivel de felicidad en la población argentina mostró una marcada disminución. Así lo reflejó el último informe elaborado por Insight 21, el observatorio de tendencias sociales de la Universidad Siglo 21 .

Aunque más de la mitad de los encuestados (50,9%) se considera feliz con su vida, este porcentaje representa un descenso del 3,6% frente al récord histórico del 54,5% registrado en el último trimestre de 2024.

El estudio, que mide periódicamente el bienestar desde 2018, indica que la caída en los niveles de felicidad se percibe en hombres y mujeres, abarcando la mayoría de los grupos de edad y niveles educativos, aunque con algunas excepciones.

Destaca especialmente el grupo etario entre 50 y 59 años, donde la felicidad se redujo un 11,5% , ubicándose entre los más afectados.

En términos educativos, el único segmento que mostró una mejora fue el de posgrado, con un aumento en el nivel de felicidad del 65,4% al 69,4%, situándose como el grupo con mayor satisfacción general.

La doctora Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, señaló que “medir la felicidad no es solo una cuestión estadística: es una herramienta para construir futuro”. Según explicó, el bienestar emocional y psicológico es fundamental para el desarrollo humano sostenible, ya que favorece la productividad, la salud mental, la resiliencia y la cohesión social.

Percepción de la felicidad

El informe revela además que solo el 44,3% de los argentinos siente que ha alcanzado sus metas importantes, mientras que el 34,8% se muestra conforme con la mayoría de los aspectos de su vida. En tanto, un 31,9% afirma que no cambiaría nada si pudiera vivir su vida nuevamente, cifras que reflejan un retroceso frente a mediciones anteriores.

Desde la Organización Mundial de la Salud se destaca la importancia del bienestar como factor para enfrentar el estrés, mejorar el rendimiento laboral y educativo, y mantener una buena salud física y mental. Por ello, estos estudios permiten anticipar desafíos sociales y orientar políticas públicas y privadas hacia la promoción del bienestar integral.

Este tipo de análisis son clave para diseñar estrategias que fomenten sociedades más empáticas y resilientes, con miras a un progreso nacional sostenible que beneficie a todos los sectores de la población.