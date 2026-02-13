Viernes con leve aumento de la temperatura en Mendoza y cielo despejado
El viernes tendrá poca nubosidad y un ascenso térmico en Mendoza. La máxima llegará a los 32° y la mínima será de 19°, en una jornada estable.
El viernes 13 de febrero continuará el tiempo estable en Mendoza, con poca nubosidad y temperaturas en ascenso. El pronóstico anticipa un día mayormente despejado y con condiciones típicas de verano.
La mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 32°, en un contexto de vientos leves del este que acompañarán el incremento térmico sin generar cambios bruscos en el ambiente. En la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas y con condiciones estables durante toda la jornada.
Qué se espera para el fin de semana en Mendoza
El sábado 14 se anticipa un día caluroso, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán leves del noreste. La máxima llegará a los 35° y la mínima será de 20°. En cordillera el cielo estará algo nublado.
El domingo 15, en tanto, continuará el calor con nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del sudeste. La máxima alcanzará los 34° y la mínima se ubicará en 21°. También se espera cielo algo nublado en la zona cordillerana.