Viernes con leve aumento de la temperatura en Mendoza y cielo despejado

El viernes 13 de febrero continuará el tiempo estable en Mendoza, con poca nubosidad y temperaturas en ascenso. El pronóstico anticipa un día mayormente despejado y con condiciones típicas de verano.

La mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 32°, en un contexto de vientos leves del este que acompañarán el incremento térmico sin generar cambios bruscos en el ambiente. En la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas y con condiciones estables durante toda la jornada.

Qué se espera para el fin de semana en Mendoza El sábado 14 se anticipa un día caluroso, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Los vientos serán leves del noreste. La máxima llegará a los 35° y la mínima será de 20°. En cordillera el cielo estará algo nublado.