Un barrio de Mendoza se volvió viral por la cantidad de piletas de lona puestas en la calle
Un video grabado desde un auto mostró piletas de lona en la vereda y la calle. El clip sorprendió al mostrar cuatro piletas en dos cuadras de Mendoza.
En estas fechas el calor en Mendoza muchas veces puede ser sofocante y las personas buscan distintas alternativas para hacerle frente. Algunas son clásicas, como el ventilador o el aire acondicionado, y otras bastante más particulares, como sacar la pileta a la vereda. Eso fue lo que mostró un video que se volvió viral en TikTok y generó debate en redes.
El registro fue subido por el usuario pabloroldan6475, quien iba de copiloto mientras recorría un barrio y se sorprendía al ver piletas de lona ocupando el espacio público. “Mirá papi, qué tal ah?”, dice al ver la primera, y luego con ironía: “la pileta en el medio de la vereda, no estamos ni ahí en Mendoza”, remata.
A medida que avanza el auto, el asombro crece. “Ahí hay otra”, comenta al detectar una segunda pileta y, al doblar la esquina, llega el momento más llamativo: dos “pelopinchos” directamente sobre la calle. “Nooo, mirá, te morís. Los poco patio, qué tal Pascual?”, lanza entre risas, en un relato que fue clave para que el video explotara.
Cuatro piletas en dos cuadras
La publicación superó rápidamente las 115 mil reproducciones, con más de 2.300 me gusta y casi 300 comentarios, muchos de ellos tan creativos como el propio video. El tono descontracturado y la postal poco habitual hicieron que se compartiera sin parar, sobre todo en plena ola de calor.
Entre los comentarios apareció un usuario que aseguró que una de las piletas era la de su casa, ubicada en Guaymallén, Jesús Nazareno. Esa afirmación desató una catarata de respuestas, que fueron desde insultos e indignación hasta pedidos en tono de broma para que los inviten a refrescarse.
Otros usuarios señalaron que el lugar sería el barrio Bernardo Razquin, aunque el video no precisa la ubicación exacta. Lo cierto es que las opiniones quedaron claramente divididas: algunos defendieron la escena como parte de la cultura barrial mendocina y otros reclamaron multas, marcando que ocupar la vereda o la calle no está permitido.