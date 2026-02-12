Un barrio de Mendoza se volvió viral por la cantidad de piletas de lona puestas en la calle

Un video grabado desde un auto mostró piletas de lona en la vereda y la calle. El clip sorprendió al mostrar cuatro piletas en dos cuadras de Mendoza.

El calor empujó a sacar las piletas afuera y un usuario lo registró en video. En pocas horas, la publicación explotó en redes sociales.

En estas fechas el calor en Mendoza muchas veces puede ser sofocante y las personas buscan distintas alternativas para hacerle frente. Algunas son clásicas, como el ventilador o el aire acondicionado, y otras bastante más particulares, como sacar la pileta a la vereda. Eso fue lo que mostró un video que se volvió viral en TikTok y generó debate en redes.

El registro fue subido por el usuario pabloroldan6475, quien iba de copiloto mientras recorría un barrio y se sorprendía al ver piletas de lona ocupando el espacio público. “Mirá papi, qué tal ah?”, dice al ver la primera, y luego con ironía: “la pileta en el medio de la vereda, no estamos ni ahí en Mendoza”, remata.

A medida que avanza el auto, el asombro crece. “Ahí hay otra”, comenta al detectar una segunda pileta y, al doblar la esquina, llega el momento más llamativo: dos “pelopinchos” directamente sobre la calle. “Nooo, mirá, te morís. Los poco patio, qué tal Pascual?”, lanza entre risas, en un relato que fue clave para que el video explotara.

Cuatro piletas en dos cuadras Video Piletas De Lona En Mendoza - pabloroldan6475

La publicación superó rápidamente las 115 mil reproducciones, con más de 2.300 me gusta y casi 300 comentarios, muchos de ellos tan creativos como el propio video. El tono descontracturado y la postal poco habitual hicieron que se compartiera sin parar, sobre todo en plena ola de calor.