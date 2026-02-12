En qué calles de Mendoza funcionará el nuevo sistema de semáforos inteligentes
La Subsecretaría de Transporte lanzó una licitación para avanzar con el sistema para mejorar el tránsito en los principales arterias de la Capital y Godoy Cruz.
El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación de un sistema de controladores electrónicos de tránsito para la instalación de semáforos inteligentes en más de 200 intersecciones de calles, fundamentalmente en la Ciudad de Mendoza y en Godoy Cruz. El objetivo es agilizar el tránsito de las arterias más utilizadas por los mendocinos y evitar congestiones vehiculares en horas pico con una inversión de más de 6 mil millones de pesos.
La Subsecretaria de Transporte autorizó el proceso que consiste en la provisión de controladores electrónicos de tránsito, su instalación, refuncionalización de intersecciones y la centralización a un centro de gestión y monitoreo. El sistema alcanzará a 217 intersecciones reguladas por semáforos inteligentes.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa se enmarca en un proceso de modernización iniciado en 2025 y permitirá optimizar la circulación, reducir demoras y priorizar el transporte público mediante tecnología de control adaptativo y monitoreo en tiempo real.
Qué calles tendrán el nuevo sistema de semáforos inteligentes
La obra impulsada por el Gobierno provincial contempla nuevos controladores electrónicos, actualización de equipamiento y gestión dinámica de tiempos semafóricos, con la intención de establecer una red integrada que mejore la seguridad vial y la movilidad diaria en el Gran Mendoza.
La implementación abarca corredores estratégicos de la Ciudad de Mendoza, como José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva; Salta; Rioja; Patricias Mendocinas; Chile; Buenos Aires–Necochea; Gutiérrez–Lavalle; Paso de los Andes; y Beltrán.
También estarán contempladas arterias como Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau; Morón–Peltier–Pueyrredón; Emilio Civit; Godoy Cruz y San Martín, en distintos tramos clave que conectan el microcentro con avenidas estructurantes y la Costanera.
Además, el sistema se amplía en Godoy Cruz, incluyendo el Corredor del Oeste, Paso de los Andes–Joaquín V. González, San Martín y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas, fortaleciendo la coordinación semafórica en accesos y vías de alta circulación.
Cuál será la inversión
La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $6.731 millones y la presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 13 de marzo de 2026.
La obra básica tiene asignado un total de $5.177.721.693,56, mientras que se destinaron al mismo tiempo $1.551.340.813,07 ante posibles variaciones de precios. A su vez, los gastos generales de obra contarán con una partida de $ 1.975.695.