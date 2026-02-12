Baja de la imputabilidad: Pamela Verasay cargó contra el "casete ideológico" de la oposición

La diputada radical mendocina Pamela Verasay habló en el debate por la baja de la edad de imputabilidad y aprovechó para cuestionar al kirchnerismo.

La diputada radical mendocina Pamela Verasay habló en el debate por la baja de la edad de imputabilidad y aprovechó para cuestionar al kirchnerismo.

La diputada mendocina de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Pamela Verasay, habló durante el debate por la baja de la edad de imputabilidad y cuestionó el "casete ideológico" de la oposición, además de anunciar su voto positivo a la propuesta.

En su alocución, sostuvo que no el tratamiento legislativo no tuvo un "debate exprés" y aseguró que Diputados discutió durante un año el proyecto. "Estamos acá para saldar una deuda en materia de justicia que por lo menos tiene 30 años. El régimen data de 1980 y no alcanzó con el mandato de la Constitución y su reforma del 94 en donde nos mandaba actualizar el régimen para adornarlo al derecho moderno, adornarlo a los compromisos internacionales que había asumido la Argentina, sino que también este Congreso tuvo dos instancias en donde se discutió sobre la autonomía y la responsabilidad de los adolescentes", mencionó.

"Me alegra que la política hoy esté saliendo de su confort, dejando de lado el casete ideológico y poniendo los pies sobre la tierra para legislar alguna vez sobre la cruda realidad que está viviendo la sociedad", señaló.

Por otro lado, Verasay aseguró que la aprobación de la norma es un paso "para desarmar décadas de doctrina garantista".

"Es consecuencia de que los mismos que hoy se plantaron todo el día con este debate en donde decían que el castigo no resuelve las carencias sociales, en donde argumentaban que las sanciones estigmatizan, son los mismos que frente al flagelo de la inseguridad, una de las grandes preocupaciones de los argentinos, nos respondían que era una sensación", lanzó la legisladora.