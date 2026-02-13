Cambia la ley de arbolado público: cuándo se vota en el Senado

La propuesta que busca modificar la ley de arbolado público tomó velocidad en la Legislatura y ya se puso fecha para su tratamiento en el Senado: con un amplio consenso entre todas las fuerzas, se espera que la iniciativa quede firme durante febrero.

El proyecto de ley obtuvo despacho positivo en plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Ambiente de la Cámara Alta y, por esto, quedó listo para su debate.

El cambio en la legislación es clave para agilizar el mantenimiento del pulmón verde de Mendoza . Y es que actualmente los municipios deben pedir a Vialidad Provincial que retire los árboles viejos o que avance con su poda, en un proceso que habitualmente no tiene la velocidad que se necesita.

La iniciativa es impulsada por el senador radical Marcelino Iglesias. En conversación con el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 , destacó los alcances de la norma.

“Los municipios son los que más se dedican a la atención del arbolado y donde casi exclusivamente los vecinos se dirigen a reclamar. Hoy tienen que acudir a un órgano provincial y se generan demoras”, resaltó.

Asimismo, aseguró que “los que se ocupan del tema son los municipios y los demás poca bolilla le dan”.

arbolado público El proyecto de reforma de la normativa que regula el arbolado público en la provincia tomó ritmo en la Legislatura. Prensa Legislatura

Cuándo se vota el proyecto de ley de arbolado público

El ex jefe comunal de Guaymallén le puso fecha al tratamiento del expediente. “El martes que viene es feriado de Carnaval. Así que la idea es que se vote el martes siguiente (24 de febrero)”, expresó.

“Hablé personalmente con la mayoría de los intendentes y con el resto por teléfono. Todos estaban de acuerdo”, señaló Iglesias para remarcar el consenso logrado sobre la iniciativa.

Los detalles del proyecto

En concreto, se trata de una modificación a la ley 7874 de Arbolado Público a los artículos 5, 20, 22, 24 y 51 de esa normativa.

El cambio más significativo es el que establece que “los municipios ejercerán jurisdicción exclusiva sobre el arbolado que vegete en caminos, calles, rutas y lugares de carácter público o privado de dominio municipal”.

De esta manera, se delega en las comunas las decisiones en torno al mantenimiento o erradicación del arbolado, ya que actualmente la autoridad de aplicación es de nivel provincial.