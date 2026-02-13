El hermano del "Bahiano" renovó su cargo como titular de la Casa de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo prorrogó por un año la designación de Pablo Hortal como titular de la dependencia que representa a la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

El gobernador Alfredo Cornejo prorrogó por un año la designación de Pablo Andrés Urbano Hortal como director de la Casa de Mendoza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un productor de eventos, ex manager de Los Pericos y hermano del "Bahiano", ex líder de esa banda. Desde hace dos años ocupa el cargo y continuará en funciones hasta febrero de 2027.

A través del decreto Nº 189, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador asignó las funciones de director de la Casa de Mendoza a Pablo Andrés Urbano Hortal por 365 días a partir del 5 de febrero de 2026.

En la misma norma, se aceptó la adscripción al organismo ubicado en la Ciudad de Buenos Aires proveniente del Senado de la Nación, donde el agente tiene un cargo de planta desde hace años.

De asesor a titular de la Casa de Mendoza Hortal tiene un cargo de planta permanente en el Congreso prestando servicios en el bloque de la Unión Cívica Radical. En el marco de ese puesto fue colaborador de Cornejo mientras se desempeñaba como senador nacional, antes de volver a la Gobernación de Mendoza.

En su segundo mandato al frente del Ejecutivo provincial, Cornejo convocó a Hortal para desempeñarse como titular de la sede del Gobierno provincial en la Ciudad de Buenos Aires desde comienzos de 2024 y fue renovando su adscripción desde el Senado a este organismo público.