Viernes con leve ascenso de la temperatura en Mendoza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este viernes Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado, heladas parciales en la mañana y un leve ascenso de la temperatura.
Mendoza cerrará la semana con un viernes de tiempo estable y un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos leves del noreste.
La mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 15°. Durante la madrugada y primeras horas del día se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.
Te Podría Interesar
Será una jornada fresca, aunque con un repunte en las marcas térmicas respecto de días anteriores.
El tiempo para el fin de semana en Mendoza
El sábado 6 de septiembre se presentará con poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. La mínima será de 3° y la máxima de 17°, con vientos leves del noreste, heladas parciales al amanecer y estabilidad en la cordillera.
El domingo 7 mantendrá el tono de mejoría térmica, aunque con nubosidad variable en el llano. Las temperaturas oscilarán entre los 4° y los 18°, con vientos leves del este. En cordillera, en cambio, se prevén nevadas, lo que podría complicar la circulación en pasos internacionales.