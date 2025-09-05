Viernes con leve ascenso de la temperatura en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que este viernes Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado, heladas parciales en la mañana y un leve ascenso de la temperatura.

Viernes fresco en Mendoza, con mínima de 5° y máxima de 15°, acompañado por nubosidad parcial y vientos leves del noreste.

Mendoza cerrará la semana con un viernes de tiempo estable y un leve ascenso de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos leves del noreste.

La mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 15°. Durante la madrugada y primeras horas del día se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.

Será una jornada fresca, aunque con un repunte en las marcas térmicas respecto de días anteriores.

montaña nieve nubes clima tiempo temperatura agua deshielo (2) Se espera un día nublado en el Gran Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El tiempo para el fin de semana en Mendoza El sábado 6 de septiembre se presentará con poca nubosidad y un nuevo ascenso de la temperatura. La mínima será de 3° y la máxima de 17°, con vientos leves del noreste, heladas parciales al amanecer y estabilidad en la cordillera.