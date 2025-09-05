El Plan de la Mariposa encendió Mendoza con un ritual inolvidable

Este jueves, El Plan de la Mariposa aterrizó en Mendoza para confirmar que su música no solo se escucha: se vive. En el marco de su gira 2025, la banda nacida en Necochea desplegó una noche poderosa y emotiva, con esa energía única que los caracteriza.

La presentación en el Arena Maipú fue parte de una gira nacional e internacional que no deja de crecer a un ritmo vertiginoso. Tras comenzar el año en festivales como Cosquín Rock y Quilmes Rock, y recorrer diferentes ciudades por Europa y Latinoamérica, la banda llegó a la provincia en la antesala de su gran show en el estadio Diego Armando Maradona (Argentino Juniors), que será el próximo 11 de octubre.

El show comenzó en un clima de celebración, después del triunfo de la Selección argentina frente a Venezuela. Desde los primeros acordes, la banda encendió al público con un arranque potente. Los hermanos Andersen —Sebastián, Santiago, Valentín, Camila y Máximo—, junto a Andrés Nör y Julián Ropero, desplegaron una primera parte intensa con temas como Mar Delito, La vida Cura, Es por Ahí, Gigante, entre otros.

Durante más de dos horas, las canciones de su último disco Correntada se entrelazaron con clásicos del repertorio. Con una propuesta que alternó momentos de pura fuerza con instantes de introspección, El Plan también llevó al escenario versiones incluidas en Caminos de Purmamarca, la sesión en vivo grabada en Jujuy. La promesa: grabarán una canción en Mendoza.

La puesta en escena se completó con luces, pantallas que mostraron al enigmático personaje del último álbum, y un guiño visual que reforzó el hilo narrativo que la banda viene tejiendo a lo largo de su carrera.

Un final incandescente

El cierre fue un completo ritual. Para ese momento sonaron "Romance con el desapego" y "El riesgo". El público no se contuvo: hubo baile, pogo y una misma vibración compartida.

Ahora, El Plan de la Mariposa continúa su viaje, que volverá a tener a Mendoza como punto de encuentro el próximo 27 de septiembre, durante la Fiesta de la Cerveza, antes de concretar su primer show en un estadio en Buenos Aires.