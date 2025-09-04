¿Está preparada Mendoza para enfrentar fenómenos naturales? La dura advertencia de una arquitecta

La fuerte tormenta que tuvo lugar el último fin de semana en Mendoza dejó al descubierto problemas edilicios en la provincia. Entre casas anegadas y familias evacuadas, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) aseguró que más del 50% de las construcciones que hay en la provincia son clandestinas , y anticipó que el día que haya un fenómeno climático o un terremoto "vamos a tener que lamentar vidas" .

"Cuando uno proyecta tiene que tener en cuenta todas las situaciones climáticas y ambientales. En Mendoza, zona sísmica, más del 50% de las construcciones son clandestinas, y eso es un problema gravísimo. El día que haya un fenómeno climático o un terremoto, vamos a tener que lamentar vidas y eso será por culpa de no cumplir con lo que tenemos que cumplir", enfatizó Leticia Martínez , titular del CAMZA.

Martínez aseguró que se trata de un problema colectivo, en el que están involucrados el Gobierno, los profesionales y la sociedad . El Gobierno por no realizar los controles correspondientes y "mirar para otro lado"; lo profesionales que no siempre brindan el asesoramiento y las advertencias necesarias; y la sociedad que se asienta en espacios que no son los adecuados.

"Argentina es uno de los países que más leyes tienen y las que menos se deben cumplir. Lo primero es que los municipios realicen controles estrictos sobre el territorio. No pueden permitir que se hagan obras clandestinas porque es un problema para la persona que está haciendo la inversión y para la comunidad que después le trae consecuencias", señaló la arquitecta.

Desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza vienen advirtiendo esta situación desde hace tiempo. En 2024 realizaron una compaña bajo el lema "Construir no es un juego" , para concientizar sobre la importancia de contratar a un arquitecto matriculado en lugar de realizar una construcción sin el debido asesoramiento profesional, lo que puede generar sobrecostos y problemas estructurales.

"Cuando uno va a comprar un auto revisa, se fija cuáles son las prestaciones. Cuando van a hacer una construcción se busca lo más barato, el que menos moleste. Entonces eso después tiene grave consecuencias. Hoy no hemos tenido un sismo fuerte, pero si algún día pasa vamos a tener que decir que no se cumplió con lo que se tenía que cumplir", explicó Martínez.

Para evitar una catástrofe, desde la entidad se propone lo siguiente:

Control estricto de los municipios.

Buscar el asesoramiento profesional adecuado.

Como profesional, trasladar a los propietarios la información correspondiente y ser conscientes de la responsabilidad que tienen en una construcción.

Mendoza y las lluvias

El último fin de semana la Tormenta de Santa Rosa golpeó con fuerza a la provincia de Mendoza. Si bien no se trata de un fenómeno habitual, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una primavera con más precipitaciones en la provincia. Cuando las precipitaciones no son las habituales o cae mucha cantidad de agua en poco tiempo, los sistemas empiezan a saturar.

"El problema está en los sistemas que por ahí no aguantan una lluvia fuera de lo normal. La gente se asienta en lugares que son cuencas hidrológicas y entonces todo el sistema termina colapsando, básicamente por no hacer las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien, no podemos pretender que el resultado sea bueno", aseguró la presidenta del CAMZA.

Y concluyó: "Esto no es un chiste. Es un aviso que nos va dando la naturaleza para que aprovechemos y aprendamos a hacer las cosas bien".