Viernes fresco y con lluvias aisladas en Mendoza
El pronóstico anticipa un nuevo descenso de temperatura y nevadas en cordillera.
Mendoza tendrá este viernes una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y ambiente fresco durante todo el día. El pronóstico indica una mínima de 2° y una máxima que no superará los 14°. Los vientos serán leves del sector sur.
Durante la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores del llano, mientras que en la zona cordillerana se esperan nevadas, que podrían afectar la circulación en pasos de montaña.
El pronóstico para el fin de semana en Mendoza
El sábado la nubosidad irá en disminución y se registrará un ascenso de la temperatura. Se espera una mínima de 5° y una máxima de 18°, con vientos leves del noreste y condiciones estables en gran parte de la provincia.
Para el domingo se prevé cielo parcialmente nublado, poco cambio en las marcas térmicas y una mínima de 6° con máxima de 18°. Hacia la noche podrían producirse precipitaciones en el llano y nevadas en la cordillera.