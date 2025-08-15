Viernes fresco y con lluvias aisladas en Mendoza

El pronóstico anticipa un nuevo descenso de temperatura y nevadas en cordillera.

Viernes mayormente nublado en Mendoza, con máxima de 14°C, lluvias aisladas por la noche y nevadas en la cordillera.

Mendoza tendrá este viernes una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y ambiente fresco durante todo el día. El pronóstico indica una mínima de 2° y una máxima que no superará los 14°. Los vientos serán leves del sector sur.

Durante la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores del llano, mientras que en la zona cordillerana se esperan nevadas, que podrían afectar la circulación en pasos de montaña.

pronostico frio abrigo tiempo invierno (5) El pronóstico anticipa un fin de semana con mejor tiempo el sábado y regreso de la inestabilidad el domingo por la noche. ALF PONCE MERCADO / MDZ El pronóstico para el fin de semana en Mendoza El sábado la nubosidad irá en disminución y se registrará un ascenso de la temperatura. Se espera una mínima de 5° y una máxima de 18°, con vientos leves del noreste y condiciones estables en gran parte de la provincia.