Pronóstico: domingo con nubosidad parcial y nevadas en cordillera hacia la noche

El pronóstico marca poco cambio en la temperatura y condiciones inestables para el inicio de la semana.

Domingo con cielo parcialmente nublado en Mendoza, temperaturas estables y nevadas previstas en cordillera hacia la noche.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Este domingo 17 de agosto Mendoza tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur y temperaturas sin grandes variaciones. La mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°, indica el pronóstico

Durante el día el ambiente se mantendrá estable en el llano, con una amplitud térmica moderada y sin precipitaciones previstas. En la zona cordillerana se prevén nevadas hacia la noche, lo que podría complicar la circulación en pasos internacionales.

nublado nubes lluvias clima (7).JPG
El pronóstico anticipa un inicio de semana más frío y ventoso, con lluvias aisladas en el llano y nevadas en alta montaña.

Cómo estará el tiempo al comienzo de la semana

El lunes 18 de agosto se anticipa una jornada mayormente nublada, fría y ventosa, con descenso de la temperatura. La mínima será de 8° y la máxima de apenas 13°. Se esperan precipitaciones aisladas en distintas zonas del llano y nevadas en cordillera, acompañadas por vientos moderados del sur que reforzarán la sensación de frío.

Para el martes 19, en cambio, el tiempo mejorará levemente. El cielo estará algo nublado, con ascenso de la temperatura: la mínima será de 6° y la máxima alcanzará los 18°. En alta montaña continuarán las nevadas, mientras que en el resto de la provincia el clima se mantendrá más estable.

