El pueblo colonial lleno de pulperías que se esconde a tres horas de la Ciudad de Mendoza

A solo tres horas en auto desde la ciudad de Mendoza , Estancia Grande, en San Luis , se presenta como una opción perfecta para quienes buscan una escapada distinta, cargada de historia, sabor y naturaleza. Con su arquitectura colonial, sus calles empedradas y el encanto de sus pulperías, esta localidad invita a descubrir un ritmo más pausado, lejos del turismo masivo.

Ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de San Luis, este pueblo se encuentra enclavado entre sierras, ríos y arroyos de aguas cristalinas. El entorno natural lo convierte en un destino ideal para el descanso, pero también para el senderismo, el trekking y las actividades al aire libre.

Conocido originalmente como El Carrizal, Estancia Grande fue uno de los puntos que marcaron el inicio de la fundación jurídica de la provincia en 1595. Durante los siglos XVII y XVIII, la zona prosperó gracias a la agricultura, con plantaciones de higueras, nogales, olivos y frutales que aún hoy aportan identidad al paisaje.

Su centro reúne la plaza principal, edificios municipales, un centro de salud, comercios y un anfiteatro que regala vistas panorámicas de las sierras. Entre sus atractivos más destacados está el Dique Berta Vidal de Battinni, inaugurado en 2012, y el Club de Polo de Estancia Grande, con capacidad para 350 caballos y cuatro canchas de juego, lo que le otorga un perfil turístico internacional.

Uno de los sellos más distintivos de Estancia Grande es su famoso "Camino de las Pulperías", que recorre establecimientos como la Pulpería del Negro, Memenhue y La Salamanca. Allí se pueden probar platos típicos como el pollo a la parrilla, las empanadas sanluiseñas y la pastelería artesanal de emprendimientos locales.

Este circuito no solo es un viaje gastronómico, sino también cultural, ya que permite conocer de cerca las tradiciones y la calidez de sus habitantes. Las pulperías se han convertido en verdaderos puntos de encuentro para turistas y lugareños.

image Sabores regionales al aire libre, con gastronomía tradicional y vinos de la zona. ANSL

Naturaleza y actividades para todos

El paisaje serrano ofrece cascadas artificiales, plazas ajardinadas y miradores naturales. La infraestructura turística incluye hosterías, cabañas, campings y un predio municipal con canchas de fútbol, tenis, pádel, vóley y pileta.

El trekking por los alrededores, las caminatas por sus arboledas y la pesca en los ríos El Virorco y Las Águilas son actividades imperdibles. Y para quienes buscan un simple momento de descanso, nada mejor que sentarse en la plaza principal con un café y contemplar el ritmo tranquilo del pueblo.

image Paisajes serranos y cursos de agua cristalina, un entorno ideal para el descanso y las actividades al aire libre. ANSL

Cómo llegar

Para visitar Estancia Grande desde Mendoza, se debe tomar la Ruta Nacional 7 hasta llegar a San Luis y, desde allí, continuar por la Ruta 9. El viaje dura unas tres horas y permite disfrutar de paisajes que combinan la cordillera, las sierras y los campos.