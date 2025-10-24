Viento Zonda y tormentas con posibilidad de granizo en Mendoza hoy: qué zonas se verán afectadas
El SMN activó alertas por Zonda en áreas precordilleranas y se esperan tormentas por sectores en el sur, Valle de Uco y Gran Mendoza, con posibilidad de granizo
Hoy viernes 24 de octubre de 2025 llega con un combo que Mendoza conoce de memoria: viento Zonda en sectores de precordillera y tormentas que irán apareciendo por tramos. El foco del viento caliente se ubicará en las zonas altas de Las Heras y Luján de Cuyo.
En paralelo, gran parte de la provincia transitará una jornada variable, con pasajes nublados y chaparrones de corta duración. Las autoridades piden atención a los partes oficiales y a los cambios de último momento, porque la intensidad del viento y la formación de tormentas pueden variar por barrio y por franja horaria. La consigna del día es simple: informarse, planificar y conducir con prudencia. El cuidado es prioridad hoy.
¿Qué se espera del viento Zonda hoy?
El Servicio Meteorológico Nacional declaró nivel amarillo en las franjas precordilleranas de Las Heras y Luján de Cuyo. Se esperan vientos sostenidos entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 75 km/h. Cuando el viento Zonda desciende, el aire se vuelve más cálido y seco. También conviene prestar atención a techos livianos, cartelería, toldos y macetas que puedan soltarse. En zonas abiertas, evitar encender fuego es clave: la combinación de viento y ambiente seco favorece la propagación de focos.
La página de Contingencias Climáticas del Gobierno de Mendoza anticipa un día parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Se prevén tormentas aisladas en diferentes momentos.
Habrá viento Zonda en Malargüe y lluvias en la zona cordillerana. El dato térmico completa el mapa: una máxima prevista de 25 °C y una mínima cercana a 18 °C. Defensa Civil, por su parte, advierte que la inestabilidad seguirá presente durante la jornada con tormentas por sectores en el sur provincial, en el Valle de Uco y en el Gran Mendoza. No se descarta la presencia de granizo en núcleos convectivos de rápido desarrollo.
Recomendaciones para la jornada
Planificá los traslados con margen extra. Mantené cerradas puertas y ventanas. Asegurá chapas, toldos, carteles y macetas. No realices quemas ni uses fuego al aire libre: con aire seco y ráfagas, los focos se expanden rápido. Si una tormenta te sorprende en ruta, bajá la velocidad, encendé las luces y estacioná en un sitio seguro. Alejate de árboles grandes y postes si hay actividad eléctrica. Si aparecen síntomas respiratorios, usá barbijo o pañuelo para filtrar el polvo y consultá a un profesional si el malestar persiste.
La evolución del tiempo demandará seguimiento durante todo el día. Las alertas cambian de nivel según crezcan o disminuyan las ráfagas y la intensidad de las tormentas. Consultá los avisos del SMN, la página de Contingencias del Gobierno de Mendoza y los comunicados de Defensa Civil antes de salir. La prevención, sumada a información confiable, reduce riesgos y evita contratiempos en la vía pública.
El viento Zonda forma parte del ADN climático mendocino. Desciende desde la cordillera, se comprime, se calienta y acelera; por eso llega al llano como un viento seco y caliente capaz de disparar el termómetro y levantar polvo. Su impacto trasciende el malestar: puede incidir en la salud, en la producción agrícola y en la movilidad urbana. Anticiparse marca la diferencia. Con información oficial a mano y hábitos de cuidado, es posible atravesar la jornada con menos sobresaltos, aun cuando el tiempo cambie varias veces en pocas horas.