Pronóstico: así estará Mendoza este vierne 24 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en zonas de precordillera. La máxima será de 25°.

El viernes 24 de octubre comienza con un descenso de la temperatura y condiciones ventosas en buena parte del Gran Mendoza. El pronóstico Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del sector sur y una máxima cercana a los 25°. Será un día más fresco, ideal para quienes buscan un respiro tras el calor de los últimos días.

En la cordillera, el cielo se mantendrá algo nublado y se esperan precipitaciones intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche, lo que mantendrá el ambiente más húmedo e inestable en alta montaña.

Alerta por viento Zonda en Mendoza No obstante, no todo estará en calma. El SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda en la precordillera de Luján de Cuyo y la precordillera de Las Heras. Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h". Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa, por lo que se recomienda precaución en las zonas afectadas.