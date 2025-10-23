Comenzó el traslado de urnas en Mendoza para las Elecciones 2025

Desde el Correo Argentino comenzó este jueves la distribución de urnas y material electoral hacia las escuelas de toda la provincia.

En vísperas de las Elecciones 2025 comenzó en la mañana de este jueves el operativo de distribución de urnas en toda la provincia. Desde la sede del Correo Argentino, ubicada en calle Colón de Ciudad, partieron los camiones encargados de trasladar el material electoral hacia las escuelas donde los mendocinos votarán este domingo.

El movimiento generó cierta congestión vehicular en la zona, ya que parte de la calzada permaneció ocupada mientras se realizaba la carga de los vehículos. Los operarios y personal del Ejército Argentino, responsables de la custodia, trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad y el traslado del material.

Traslado de urnas Mercedes Gómez / MDZ Cada vehículo transporta las urnas y los biombos que serán utilizados como cabinas en los establecimientos educativos. En cada paquete se incluyen dos urnas (una para cargos nacionales y otra para los provinciales) junto a los kits electorales con boletas, sellos, lapiceras con tinta indeleble y el padrón correspondiente a cada mesa.