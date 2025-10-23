Emir Félix, el hombre que sobrevivió y está a punto de hacer lo mismo con el peronismo. 

Emir Félix, el candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista encabeza la campaña del peronismo que repuntará el resultado de las elecciones del 2023.

Casi nadie olvida que Emir Félix sobrevivió a un cuadro grave de salud que lo tuvo en terapia intensiva por mucho tiempo. Fue público: hace 3 años, cuando era intendente de San Rafael estuvo al borde de la muerte. Ahora, encabeza la lista de diputados nacionales del peronismo y está a punto de lograr lo inesperado: resucitar al partido, luego del alicaído resultado de las elecciones del 2023.

En en el momento en el que a Félix le hacían en "despierte" en Buenos Aires, en medio de su afección, pocos dirigentes apostarían- él tampoco- que luego de terminar su mandato en su tierra natal, con una alta imagen positiva, aceptaría primero ser el presidente del PJ. Segundo, encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales.

El estrés no es algo recomendable para nadie y mucho menos para personas como él. Sin embargo, la pasión por la política, el entusiasmo por el peronismo, por recorrer, le sale por los poros. Está concluyendo una campaña muy a pie: fábricas, viñas, barrios. Una campaña que pondrá al peronismo al menos diez puntos arriba que hace dos años. Y con Emir Félix-quizá también con la candidata que va segunda en la lista, Marisa Uceda- en el Congreso.

El recorrido político y empresario de Emir Félix Bajo el signo de Leo, un 7 de agosto de 1964 nació Emir Roberto Félix. La política fue un sello indeleble desde ese momento. O O mejor dicho desde desde antes. Shafik (conocido como Chafí) fue su papá y el de Omar (actual intendente de San Rafael). Las mesas familiares tenían una particularidad: se hablaba de política desde el arribo de los antecesores al sur mendocino desde Siria. De hecho, los hermanos del abuelo de Emir militaron en el lencinismo al llegar a la Argentina. En 1945, año crucial para el peronismo, el papá de los hermanos Félix abrazó las banderas de Juan Domingo Perón. Empezó de abajo, desde la militancia en las uniones vecinales y caminó de manera ascendente: tuvo cargos en Obras Sanitarias, en Giol, y fue tres veces intendente de San Rafael: entre 1964 y 1966, posteriormente entre el 1973 y 1975, y finalmente en 1982, el año final de la dictadura militar. Ser jefe comunal del departamento: una actividad que heredaron tanto Omar, que es el hermano más grande-y actual intendente- y Emir.

Félix dice que como tiene 61 años, se ha dedicado a muchas actividades en su vida. Lo repite en serio, pero también en broma, algo que lo caracteriza: usar la ironía, el chiste, provocar la risa. Su hermano Omar, en cambio, es más distante en el trato. No exagera sobre sus múltiples trabajos. Ayudó a vender soda a su padre; se dedicó a trabajar en en empresas proveedoras de internet, en medios de comunicación. Tiene un campo y una finca, a los que se dedica actualmente.