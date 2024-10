El hombre de las mil vidas que busca resucitar al peronismo mendocino

Con más de cuatro mil años de antigüedad, Damasco, la capital de la actual República Árabe Siria, se encuentra ubicada en la parte suroeste de ese país. En una población cercana, llamada ‘Ayn At Tinah, nació Yuma Yazid Fares- luego Yuma Félix,- abuelo de Emir Félix, el próximo presidente del peronismo mendocino. Vino en 1913 a la Argentina junto a sus tres hermanos, quienes fueron arribando en distintas etapas guiados a través de cartas por su madre. Se afincaron en San Rafael.

Ahí empezó la historia,de Emir Roberto, el hombre que hace más de dos meses cumplió 60 años. El mismo que se permitió en 6 décadas, vivir muchas vidas: fue intendente durante 13 años y 8 meses; concejal; legislador, pero antes ayudó a vender soda a su padre; se dedicó a trabajar en en empresas proveedoras de internet. Tiene un campo y una finca, a los que se dedica actualmente. Como si fuera poco vivió en distintos lugares del mundo: Brasil, Buenos Aires, en Estados Unidos. Además tuvo tres hijos. Estuvo al borde de la muerte en 2022. Pero ganó la batalla: y volvió con la misma pasión a su amado San Rafael, como le gusta nombrarlo.

Ahora redobló la puesta: aceptó el desafío de presidir el alicaído PJ mendocino para los próximos dos años. Ese partido viene de una seguidilla de derrotas y el año pasado quedó relegado. En la búsqueda de una unidad compleja de conseguir, Emir es por ahora el referente del consenso.

Shafik (conocido como Chafí) fue el padre de los hermanos Emir y Omar (actual intendente de San Rafael). Las mesas familiares junto a sus tíos y primos tenían una particularidad: se hablaba de política desde el arribo de los antecesores al sur mendocino desde Siria. De hecho, los hermanos del abuelo de Emir militaron en el lencinismo al llegar a estas tierras. En 1945, año crucial para el peronismo, el papá de los hermanos Félix abrazó las banderas de Juan Domingo Perón. Esa decisión fue un hito en su vida. Empezó de abajo, desde la militancia en las uniones vecinales y caminó de manera ascendente: tuvo cargos en Obras Sanitarias, en Giol, y fue tres veces intendente de San Rafael: entre 1964 y 1966, posteriormente entre el 1973 y 1975, y finalmente en 1982, el año final de la dictadura militar. Ser jefe comunal del departamento: una actividad que heredaron tanto Omar, que es el hermano más grande-y actual intendente- y Emir.

Chafí Félix, fallecido el 22 de noviembre de 2013

De su madre, "Chiche"- quien integra la comunidad española en el sur- le fue legada la fuerza de voluntad. La mamá- que comparte aún muchos momentos con sus dos hijos y nietos- les dio muchísimo cariño a los tres hombres de la casa. "Gran cocinera", cuentan en San Rafael quienes la conocen. De hecho, aseguran que los "mañoseaban" tanto que les hacía una comida a cada uno de ellos. "Cada uno comía algo distinto en un almuerzo cualquier día", aseguran con asombro en su tierra natal.

La casa familiar quedaba en la calle 9 de julio y Montecaseros del departamento más grande del sur mendocino. Tenía dos pisos, un hogar de los años 70, elaborada con mucho ladrillo y cemento, que se destacaba en la cuadra, junto con la de un médico que vivía cerca. "Eramos todos de clase media", comentan en el barrio a MDZ. Dicen que los hermanos no eran tan amigueros con los chicos de la cuadra, sino que solían juntarse con mayor frecuencia con sus primos, en extensas mesas familiares. Salian a jugar pero no tanto como el resto, porque primero estaba la familia.

Omar y Emir se llevan sólo cuatro años de edad. El primero, nació un 30 de junio de 1960: tiene 64 años. El segundo, el 7 de agosto de 1964: tiene 60 años. De carácter, son distintos. El mayor es más serio en su forma de ser, el menor es más simpático. De hecho, los vecinos de San Rafael, le destacan las risas, las bromas, ser el que rompe el hielo. "El Emir es muy jodón, siempre te tira un chiste", lanzan.

Emir Félix con los vecinos. X:@emirfelixok

Cuando en 1983, con la llegada de la democracia, el radicalismo gana la provincia, el padre Chafí, que había sido tres veces intendente, se suma a un espacio dentro del PJ al que no pertenecía pero ve como oportuno. En 1985 se arma en el peronismo "La renovación", que encarnaban los próximos gobernadores mendocinos como José Octavio Bordón, Rodolfo Lafalla, entre tantos otros. Además, el dirigente de Tupungato, José Luis Manzano. El empresario comienza un vínculo con los Félix que mantiene.

A fines de los 90 y comienzos de los 2000, Emir Félix trabaja para una empresa de internet. Vivió en varios lugares fruto de su trabajo. No sólo en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino también en Estados Unidos y Brasil. Por esos años, llegaron los hijos, que fueron nombrados sin romper la tradición familiar, dejando marcas de los orígenes. El hijo más grande, quien tiene 30 años se llama Hassan; Fare tiene 25 y Said, 19. Emir Félix en sus primeros años como intendente Facebook: Emir ´Félix

Siguió los pasos de su hermano Omar, quien fue intendente desde 2003 Emir fue senador provincial desde diciembre de 2007 hasta abril de 2010. En 2010 ingresó al Concejo Deliberante de San Rafael mientras Omar se iba al Congreso de la Nación como diputado nacional y era reemplazado por la presidenta del Concejo Deliberante Cristina Da Dalt. Pero la mujer también llegó a la Cámara Baja y asumió interinamente Emir.

En 2011, fue elegido por primera vez por el voto popular. Ocupó el cargo hasta el 2023. Sus sucesivas gestiones fueron muy valoradas por la población sanrafaelina. Dejó la intendencia con una imagen altísima, más del 60% y fue reemplazado por su hermano.

Durante los 13 años y 8 meses como intendente, Emir vivió variados hechos políticos y personales. De lo último, en febrero de 2022 se produjo lo más impactante: estuvo internado 70 días, al borde de la muerte. "Hubo días que pensábamos que se iba", aseguran los propios. Producto de una afección pulmonar por una enfermedad de base, fue internado en terapia intensiva del hospital Central de la Ciudad de Mendoza. Se despidió de su familia. Pero cuentan que hubo un cambio en el mecanismo porque el que le llegaban los medicamentos, un milagro, la suerte, la fe, el destino. "Nació de nuevo", repiten sus personas cercanas.

Ese año decidió no competir por un próximo cargo electivo en 2023 pero no abandonó la gestión ni un segundo. "Como funcionario es una máquina. Un tipo obsesivo, muy metido en los detalles, un ejecutor. Muy bueno en el Ejecutivo", comenta un dirigente que lo conoce hace décadas. "Es muy solidario, amiguero, pero muy testaduro. Le ha hecho caso a los médicos, pero no tanto", confiesa otro peronista. Uno de los flyer de la campaña de 2019

Son las dos de la mañana y el intendente Emir Félix comprueba que funciona la luminaria en la calle. Ve algunas quemadas. Llama al funcionario responsable. Termina su gestión como jefe comunal y la gente tiene lágrimas en los ojos. Se deja dos obras para inaugurar, por fuera de la campaña que ya terminó. Hay aplausos y llantos. Lo quieren. Es que un gobernador del Sur. Hay adiós o un hasta luego.

Nunca fue kirchnerista.Tampoco se la jugó por procesos políticos del PJ fuera de San Rafael. Pero ahora, sin cargo en ejercicio, se prepara para ser el próximo presidente del peronismo. Se vienen cambios. Hace meses que llama a los que se fueron hace años, porque no comulgaban con La Cámpora. Se apoya en la mayoría de sus expares, los intendentes. Piensa en un gran frente electoral para el año que viene, para las legislativas. Una alianza más grande de lo que se ha hecho hasta aquí. Va, una vez más en su vida, a jugar fuerte.