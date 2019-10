Video: golpeó salvajemente a su novia por "perrear" en el escenario de un boliche

Una mujer que bailaba arriba del escenario de un boliche fue salvajemente agredida por su novio. El hecho ocurrió en un local bailable de Pojuca, un municipio del estado de Bahía en Brasil.

En el lugar, llamado 'VIP de Clube', se estaba llevando a cabo la presentación de un artista brasileño conocido como 'O Poeta' y gran parte de los asistentes presenciaron la impresionante agresión y la filmaron con sus celulares.

Como puede apreciarse en el video, la mujer se encontraba desplegando pasos de "twerking" en el escenario cuando el hombre eludió la seguridad y le propinó a la joven una terrible patada en la cara.

Luego de la indignante agresión, el muchacho fue detenido y uno de los productores del espectáculo, Jhon Santana, aseguró que "ambos son pareja y el hombre se puso celoso porque había subido a bailar al escenario".

En tanto, el cantante 'O Poeta' publicó un comunicado en su perfil de Instagram donde condenó el hecho. "Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no puedes aceptar ver a una mujer bailando en el escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna otra red social, ¡no vengas a los espectáculos de O Poeta!. Aún mejor, no salgas de tu casa, la sociedad y las mujeres no merecen vivir con personas así.