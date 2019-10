Secuestró a su exnovia por más de tres días y se defendió con una excusa insólita

Una orden de restricción vigente no impidió que un joven mantuviera cautiva a su exnovia y la torturara por más de tres días en un pequeño cuarto de su casa. Los vecinos llamaron a la Policía por los gritos de la mujer y el agresor dio una particular explicación que no pudo sostener.