Video: así se vio en Mendoza el paso de la Estación Espacial Internacional

Este viernes cerca de las 22, el cielo de Mendoza fue escenario de un llamativo fenómeno astronómico: el paso de la Estación Espacial Internacional (ISS), que se alcanzó a ver desde distintos puntos de la provincia. El momento quedó registrado en un video que muestra un punto luminoso desplazándose por el firmamento.

Durante varios segundos, vecinos que miraban hacia el cielo -esperando el momento o por simple casualidad- lograron identificar la traza brillante que avanzaba sin parpadear, a diferencia de otros objetos. El fenómeno también pudo observarse desde gran parte del territorio argentino y chileno, generando sorpresa y curiosidad entre quienes no estaban al tanto del evento.

Así se vio en Mendoza el paso de la Estación Espacial Internacional Así se vio en Mendoza el paso de la Estación Espacial Internacional *Video: gentileza Juan José López

La ISS es el mayor laboratorio construido por el ser humano en el espacio y orbita la Tierra a unos 400 kilómetros de altura, desplazándose a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora. En su interior conviven astronautas de distintas nacionalidades que realizan investigaciones científicas en condiciones de microgravedad.

Por qué se pudo ver la Estación Espacial Internacional desde Mendoza El paso de la Estación Espacial Internacional es visible desde la superficie terrestre cuando se dan determinadas condiciones de iluminación: el cielo ya está oscuro, pero la estructura aún recibe luz solar, lo que provoca su característico brillo. En estas circunstancias, la ISS se percibe como un punto blanco intenso que cruza el cielo de manera uniforme, sin emitir sonidos ni destellos intermitentes.