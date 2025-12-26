Alerta por tormentas "localmente fuertes" y ráfagas de hasta 80 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas "de variada intensidad" para distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 27 de diciembre por tormentas y vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. La buena noticia es que habrá un leve descenso en la máxima, por lo que no será una jornada tan sofocante.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas durante la mañana en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, detallaron.

Y agregaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

También hay alerta amarilla por viento en General Alvear y San Rafael. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h”, indicaron desde el SMN. Además, en Malargüe “se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h”.

alerta viento sábado El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este sábado en Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: brisa leve desde el este hacia el oeste, en zonas Este y Sur, entre las 14 y las 23. Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20.

brisa leve desde el este hacia el oeste, en zonas Este y Sur, entre las 14 y las 23. Viento Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20. Nubosidad: amanece seminublado en el Gran Mendoza, se despeja a partir de las 13 y se mantiene cielo despejado en el resto del territorio provincial durante toda la jornada. No se prevén tormentas.

amanece seminublado en el Gran Mendoza, se despeja a partir de las 13 y se mantiene cielo despejado en el resto del territorio provincial durante toda la jornada. No se prevén tormentas. Alta Montaña: cielo despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Para este sábado se anuncia una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 33ºC.