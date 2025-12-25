Este viernes por la noche la Estación Espacial será visible desde Mendoza: a qué hora verla

El viernes por la noche, el cielo nocturno de Argentina será testigo del paso de la Estación Espacial , un evento astronómico que podrá observarse a simple vista desde gran parte del país. En ese horario, miles de argentinos tendrán la oportunidad de mirar hacia arriba y ver cómo un punto brillante cruza el firmamento durante varios minutos.

La Estación Espacial que se verá desde el país es la Estación Espacial Internacional (ISS), el mayor laboratorio construido por el ser humano en órbita alrededor de la Tierra. A bordo de esta estructura viven y trabajan astronautas de distintas nacionalidades, que realizan experimentos científicos mientras la estación se desplaza a gran velocidad a unos 400 kilómetros de altura.

Según datos de seguimiento orbital basados en información oficial de la NASA y sistemas internacionales de control satelital, la Estación Espacial comenzará a verse en Mendoza cerca de las 21:58, apareciendo desde el sector suroeste del cielo. A medida que avance, ganará altura rápidamente hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 22:01, cuando llegará a unos 69 grados sobre el horizonte, una posición muy elevada que permitirá verla cruzar gran parte del firmamento antes de desaparecer hacia el noreste.

En ese mismo recorrido, la Estación Espacial Internacional también será visible desde otras provincias del país, aunque con horarios levemente distintos según la ubicación. Quienes se encuentren en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan deberán estar atentos unos minutos antes, ya que el paso comenzará primero en el norte argentino y luego avanzará hacia la región de Cuyo .

El cruce completo de la Estación Espacial tendrá una duración cercana a los cinco minutos, un tiempo considerable para este tipo de observaciones. En ese lapso, se la verá como un punto blanco muy brillante, moviéndose de forma constante y sin parpadeos, una característica que permite diferenciarla claramente de aviones o drones. Su brillo será tan intenso que superará al de Venus y Júpiter, dos de los objetos más luminosos del cielo nocturno.

Desde distintos puntos de Argentina, el desplazamiento de la Estación Espacial podrá seguirse a simple vista mientras cruza el cielo nocturno de oeste a este.

Este fenómeno ocurre porque la Estación Espacial no emite luz propia, sino que refleja la luz del Sol en su estructura y en sus enormes paneles solares. Aunque desde la Tierra ya sea de noche, la estación continúa iluminada a gran altura, lo que genera ese efecto tan llamativo poco después del atardecer.

image La Estación Espacial se podrá ver el viernes.

Qué se necesita para ver la Estación Espacial

Para observar la Estación Espacial, no es necesario utilizar telescopios ni binoculares. De hecho, el uso de estos instrumentos puede dificultar el seguimiento, ya que la estación se desplaza a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora. Lo más recomendable es buscar un lugar con buena vista del cielo, lejos de edificios altos, y comenzar a mirar hacia el suroeste algunos minutos antes del horario previsto.

Quienes quieran una ayuda extra para ubicarla pueden recurrir a aplicaciones móviles especializadas. Una de las más confiables es Spot The Station, la app oficial de la NASA, que indica con precisión cuándo y por dónde aparecerá la Estación Espacial según la ubicación del usuario. También existen otras plataformas de seguimiento satelital que muestran el recorrido en mapas en tiempo real y permiten anticipar el momento exacto del paso.

El evento del viernes será una oportunidad ideal para detenerse unos minutos, mirar al cielo y observar cómo la Estación Espacial cruza silenciosamente sobre el país, recordando que, incluso desde el suelo argentino, es posible ver a simple vista uno de los mayores logros de la exploración espacial moderna.