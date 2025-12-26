Alertas por tormentas y vientos intensos: cómo estará el tiempo el último fin de semana del año

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para el último fin de semana del año 2025 alertas amarillas y naranjas por tormentas intensas y vientos fuertes en amplias regiones del país. Otras zonas esperan el ingreso de una ola de calor persistente.

Según el organismo oficial, al menos 17 provincias estarán afectadas por lluvias y tormentas fuertes entre este sábado y el domingo, con mayor impacto en el norte y centro del país. La inestabilidad no cederá en la franja norte, donde continuarán desarrollándose episodios de tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, con potencial para generar importantes acumulados de lluvia en cortos períodos.

El alerta naranja por tormentas alcanza a sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y el norte de la provincia de Buenos Aires. En estas áreas se prevén fenómenos más intensos, con abundante caída de agua , fuerte actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Los acumulados estimados se ubican entre los 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que en forma puntual puedan superarse ampliamente esos valores, con registros cercanos o incluso superiores a los 100 milímetros.

En tanto, el alerta amarilla por tormentas se extiende sobre amplias regiones del NOA, el NEA y el centro del país, incluyendo también zonas de Mendoza, San Luis, La Pampa y otras áreas del interior bonaerense. Allí se esperan lluvias y tormentas de intensidad variable, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, ocasional granizo y ráfagas que podrían rondar los 70 kilómetros por hora.

Alertas por vientos fuertes

A este panorama se suman las advertencias por vientos fuertes en el sur del país, asociadas al avance de un frente frío y a un sistema de baja presión que cruza la Patagonia. El SMN mantiene alerta naranja por vientos en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora y ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 kilómetros por hora. En Chubut y el resto de Santa Cruz rige un alerta amarilla, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora.

En tanto, los pronósticos indican que las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 33 y 38 grados en varias localidades, lo que abre la posibilidad de que se registre oficialmente una ola de calor en los días previos al cierre del año. De este modo, el tramo final de 2025 estará signado por un clima extremo y dispar, con lluvias intensas e inestabilidad en el norte y calor persistente en el centro del país.