Vermouth: la bebida que trasciende y permanece

La palabra vermouth deriva del alemán “wermut” que significa ajenjo, uno de los ingredientes con la que está elaborado. La maceración de hierbas y otras sustancias en vino transmiten a esta bebida sus cualidades y perfumes, que son de tiempos lejanos y común a todas las culturas. El vermouth es un aperitivo típicamente italiano, que llega a nuestros días por la obra del alquimista Antonio Benedetto Carpano, allá por el año 1786.

Es una bebida que se mantiene viva porque se alimenta del hombre y sus tradiciones. El vermucito ocupó un lugar relevante en la previa de los almuerzos domingueros. O en el campo, donde las pulperías ofrecían el vermouth como descanso a un día arduo de trabajo. La versatilidad de esta bebida le permite hoy cargar medallas sobre distintas barras adaptándose a tiempos modernos.

Es común también poder observar envases de estos aperitivos luciendo publicidades en sepia, en rincones donde se amontonan recuerdos, que sin dudas están entrelazados por lazos de familia. Fue ese el escenario cinematográfico que eligieron los hermanos Fernanda Martino y Santiago Giovannetti, para crear Guaina, un aperitivo que nació en el calor de su hogar sobre un entramado de naipes.

Fernanda Martino es directora de la bodega mendocina Martino Wines, nos dice “El vermouth tiene que tener una base de vino, puede ser tinto o blanco, nosotros optamos por un tinto ya que tenemos vinos de calidad. Optamos por un 100% malbec de nuestra finca de Agrelo. Después de muchas pruebas lo mezclamos con unos 20 botánicos diferentes, al terminar la maceración se le agrega azúcar, alcohol y demás y sale al mercado. Por ahora solo mercado interno, hicimos muy pocas botellas unas 4500 botellas, pero se esta viendo que hay un buen mercado afuera también”.

-Frente a la caída del consumo del vino, muchas bodegas encontraron en los aperitivos una respuesta posible para esta emergencia

-Fernanda - “Hay una tendencia si, y a nivel etario donde la gente más joven esta consumiendo más aperitivos, ahí surge una beta importante con el vermouth. Para nosotros es bastante importante la profunda crisis que hay en la industria, queda mucho vino a granel sobrante y esta es una oportunidad de salida para la bodega. Igualmente este proyecto nace con mi hermano, nos asociamos por fuera de la bodega, más allá de mi visión de tantos años en la bodega familiar, esto fue algo mas divertido entre nosotros dos”.

En la escena aparece Santiago quien acepta seguir la charla con una sonrisa mansa, casi tímida “Soy ingeniero industrial y naval, trabajo mucho lo que es marketing y data. En los últimos años me empezó a gustar el vermouth, con el nuestro lo que buscamos un poco es ir a lo tradicional con un estilo rosso tipo torino. Es bastante clásico pero a la vez aromático, dulce para darle una impronta más fresca y moderna. Yo personalmente lo disfruto mucho, queremos llegar al público general.”

hermnos Los hermanos Fernanda Martino y Santiago Giovannetti. Gentileza.

La gente más joven esta consumiendo más aperitivos

-Como si se tratara de un teatro como espectadores observamos al barman manipulando la botella de Guaina, dejando sobre la barra una abanico de posibilidades

-Fernanda - “Es una bebida muy dúctil para la preparación de tragos debido a su riqueza aromática. Hoy hay una coctelería de autor que combina esto de lo moderno con lo antiguo, tiene un equilibrio, un balance que esta bueno”.

-En que momento del día sentís que late el pulso de Guaina

-Santiago “ Uy me encanta, lo veo en un atardecer primaveral, en familia viendo la puesta del sol”.

Esta noble bebida no se destiñe con el paso del tiempo ni se asusta frente al chorro de soda, sigue siendo intérprete del sentir de la gente. En ocasiones será un trago apurado de un mediodía tibio, en otras será parte de un lento sol apagándose, pero en cada sorbo seguirá escribiendo su historia.