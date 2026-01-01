Verano en Chile: cómo activar el roaming en tu celular antes de viajar sin gastar de más

Con el inicio de la temporada de viajes y el constante movimiento entre Mendoza y Chile en el verano , muchos turistas y viajeros frecuentes se preguntan cómo seguir conectados una vez que cruzan la cordillera. Para evitar quedarse sin señal o enfrentar cargos inesperados, es clave activar correctamente el roaming internacional antes y durante el viaje.

El roaming, también conocido como itinerancia internacional, es el servicio que permite que una línea móvil argentina funcione en el exterior utilizando redes de otros países desde tu celular . Gracias a este sistema, los usuarios pueden hacer llamadas, enviar mensajes y usar datos móviles sin cambiar de número.

El primer paso es verificar con la empresa de telefonía móvil si el plan contratado incluye roaming en Chile. En muchos casos, los planes actuales de Movistar, Claro y Personal ya cuentan con este servicio habilitado, aunque algunas líneas requieren la activación previa o la compra de un paquete adicional de datos.

Desde las compañías recomiendan realizar esta consulta antes de salir de Argentina , ya sea a través de la app oficial, el servicio de atención al cliente o las páginas web, para conocer las condiciones de uso y los posibles costos.

Es importante activar el roaming en tu celular para no perder la comunicación este verano

Además de tener el servicio habilitado por la empresa, es necesario configurar el teléfono para que permita el uso de datos en el exterior.

En dispositivos Android, se debe ingresar a Ajustes, luego a Redes móviles o Conexiones y activar la opción Roaming de datos o Itinerancia de datos.

En el caso de los iPhone, el camino es Configuración, Datos celulares, Opciones y allí habilitar Roaming de datos.

Una vez cruzada la frontera, el celular suele conectarse de manera automática a una red chilena. En muchos casos, el usuario recibe un mensaje de bienvenida con información sobre el servicio y las tarifas vigentes.

Especialistas aconsejan activar la selección automática de red, para que el dispositivo elija la mejor señal disponible, y controlar el consumo de datos, especialmente si el plan no incluye roaming ilimitado. También es posible comprar paquetes específicos de roaming que resultan más económicos que el uso libre de datos.