Verano en Córdoba: el rincón escondido en las sierras que enamora a los viajeros

Córdoba revela rincones únicos: la Playa de los Hippies, un refugio natural en las sierras para disfrutar del río y la tranquilidad en verano.

En medio del calor del verano cordobés, donde los ríos se convierten en refugio y las sierras en escenario, existe un rincón que parece detenido en el tiempo: la Playa de los Hippies, un clásico escondido en Cuesta Blanca, Córdoba, que cada temporada atrae a quienes buscan naturaleza, frescura y un aire bohemio.

Un lugar con historia y espíritu libre La Playa de los Hippies se encuentra sobre el río Santa Rosa. Su nombre no es casual: desde los años 70 fue punto de encuentro de jóvenes que buscaban un espacio alternativo, lejos de las playas más concurridas, para disfrutar de la música, el río y la vida comunitaria.

Hoy, conserva ese espíritu relajado. No hay grandes estructuras ni balnearios organizados: apenas el río, la arena y la sombra de los árboles. Es un sitio donde el tiempo se mide en chapuzones y mates compartidos.

Cómo llegar y qué esperar El acceso es sencillo pero requiere cierta aventura: un camino de tierra y senderos que desembocan en la playa. Esa dificultad es parte de su encanto, porque mantiene al lugar alejado del turismo masivo.

Quien llega se encuentra con aguas claras, sectores de arena y piedras, y un entorno natural que invita a desconectarse. No hay paradores ni servicios, por lo que conviene llevar lo necesario: agua, comida y sombrilla.