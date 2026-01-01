Presenta:

Los feriados del verano 2026: cuáles son los fines de semana largos

Los feriados del verano 2026 marcan el ritmo de las escapadas: Año Nuevo y Carnaval ofrecen pausas y fines de semana largos.

Alejandro Llorente

El verano 2026 arranca con el feriado de Año Nuevo, el 1 de enero.

El verano argentino siempre trae consigo esa mezcla de calor, descanso y ganas de moverse. Las vacaciones son la excusa para escaparse a la costa, perderse en las sierras o simplemente disfrutar de un respiro en casa. Y los feriados, como cada año, marcan el ritmo de esas pausas que tanto se esperan.

El arranque del año

El miércoles 1 de enero inaugura el calendario con el clásico feriado de Año Nuevo. No genera un fin de semana largo, pero sí ofrece un día de pausa en medio del verano, ideal para celebrar en familia y arrancar el 2026 con energía renovada.

Carnaval: dos días de fiesta

La gran novedad llega en febrero. El lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados de Carnaval, conformando uno de los primeros fines de semana largos del año. Dos jornadas que se suman al descanso y que, además, se viven con celebraciones populares en todo el país: corsos, comparsas, música y color en cada provincia.

Para muchos, será la oportunidad perfecta de organizar una escapada corta, disfrutar de festivales o simplemente desconectarse en algún rincón natural.

Los feriados de febrero conforman uno de los primeros fines de semana largos del año.

El verano y sus pausas

Si enero arranca con un feriado aislado, febrero se convierte en el mes del movimiento. Los fines de semana largos son la ocasión para viajar, reencontrarse y vivir experiencias distintas, desde fiestas tradicionales hasta aventuras en destinos turísticos.

