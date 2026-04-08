Vecinos de Maipú reclaman por una pérdida de agua que se convirtió en laguna

Desde hace un mes los vecinos del barrio Solares de la Capilla en Maipú reclaman por una pérdida de agua y no encuentran solución.

La pérdida de agua frente a la casa de los vecinos de Maipú.

Los vecinos del barrio Solares de la Capilla de Maipú tienen una pérdida de agua en la calle y el lugar ya parece una laguna. Según las personas que viven en el lugar, el inconveniento ocurrió hace un mes aproximadamente y ellos elevaron reclamos desde el principio pero todavía no tienen una respuesta.

barrio solares de la capilla Los reclamos son de los vecinos del barrio Solares de la Capilla de Maipú. Google Maps La pérdida de agua que afecta a los vecinos La perdida de agua está sobre la calle 2 de Abril, entre Mallea y Muñiz. En realidad, hay dos pérdidas pero una es notablemente mayor. Los problemas comenzaron hace un mes y las familias que viven en el lugar comenzaron a reclamar desde el primer momento.

Con el paso de los días, la pérdida de agua se hizo más grande, el asfalto fue cediendo y la tierra compactada perdiendo fuerza hasta que se formó una gran socavón. Aparentemente, se trata de un caño roto porque también se ve afectada la presión de agua de las viviendas cercanas.

agua maipu La pérdida de agua frente a la casa de los vecinos de Maipú. Gentileza/ Patricia Vendramini Quién administra el agua potable en Maipú En Maipú la administración del agua potable y otros servicios de saneamiento están a cargo del municipio. En gran parte de la provincia, Aysam es el responsable de que el agua potable salga por las canillas de los hogares. Los responsables de mantener la red de agua potable en Maipú son la Subsecretaría de Servicios Sanitarios y la Dirección de Obras Sanitarias.