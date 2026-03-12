Vecinos de Los Corralitos volvieron a protestar por los desbordes cloacales tras meses de reclamos

Vecinos del distrito Los Corralitos , en Guaymallén , protestaron este jueves por los persistentes desbordes cloacales que afectan a la zona. Aseguran que esa problemática la vienen padeciendo desde hace más de dos años y que sigue repitiéndose continuamente, pese a las promesas para solucionar la situación.

La manifestación se concentró sobre calle Severo del Castillo, uno de los puntos más afectados por el colapso de la red cloacal. De acuerdo con el relato de los propios habitantes del lugar, el agua suele desbordarse sobre la acequia y, en ocasiones, invade parte de la calzada, generando malos olores y un riesgo sanitario para quienes allí viven.

El reclamo se intensificó luego de que, semanas atrás, los vecinos volvieran a denunciar la situación públicamente. En ese momento, desde Aysam explicaron que los desbordes estaban vinculados a las fuertes tormentas registradas en la provincia y a la existencia de conexiones clandestinas de desagües pluviales al sistema cloacal , lo que habría saturado la red.

Sin embargo, los habitantes del distrito aseguran que el problema no es nuevo y que ya habían realizado múltiples reclamos en los últimos años.

Los testimonios recogidos en la zona sostiene que hace un tiempo se realizó un bypass provisorio para aliviar el funcionamiento de la red cloacal y evitar nuevos colapsos. No obstante, esa solución habría sido temporal y el sistema volvió a saturarse, provocando nuevamente los desbordes.

Los vecinos también remarcaron que en las últimas semanas hubo promesas de intervención que nunca se concretaron, lo que terminó por colmar la paciencia de la comunidad.

Reclamo por un trato desigual

Otro de los puntos que generó malestar entre los habitantes de Los Corralitos es que las autoridades declararon recientemente la emergencia ambiental en la calle Tirasso, en otro sector del departamento afectado por problemas cloacales.

Los manifestantes señalaron que esa medida no se aplicó en su zona, a pesar de que aseguran enfrentar una situación similar desde hace tiempo.

Ante la falta de respuestas concretas, los vecinos decidieron volver a manifestarse, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir una solución definitiva al sistema cloacal del distrito.