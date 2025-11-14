Unicef vincula a empresas para luchar contra la pobreza inflantil en Argentina

UNICEF Argentina presentó el Consejo Empresarial por la Infancia y Adolescencia (CEIA), un espacio que integra a instituciones de segundo y tercer orden de diversos sectores económicos. Su objetivo es promover la participación del sector privado en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes mediante acciones concretas y colaborativas.

El CEIA surge en un contexto en el que cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes del país vive en situaciones de vulnerabilidad que limitan su acceso a salud, educación y entornos seguros. Este escenario impacta especialmente en la primera infancia y en la etapa adolescente, consideradas claves para el desarrollo integral.

Martín Giménez Rébora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF, destacó que la propuesta apunta a unir fuerzas con asociaciones, cámaras, bolsas y uniones para consolidar un espacio “innovador, estratégico y transformador”. Subrayó que el sector privado puede desempeñar un papel decisivo en la creación de oportunidades para que cada niño y niña alcance su máximo potencial.

Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y quien encabezará el CEIA, señaló que las organizaciones miembro se comprometen a mejorar prácticas empresariales y fortalecer su interacción con actores vinculados a la niñez. Resaltó que el trabajo conjunto permitirá aportar a debates y reflexiones clave para garantizar un presente y un futuro mejores.

El Consejo está integrado por 13 organizaciones de distintos rubros que representan a más de 10.000 empresas. Entre sus líneas de acción, buscará impulsar el compromiso empresarial con la infancia , promover una agenda común y fomentar la implementación de iniciativas que beneficien directamente a niñas, niños y adolescentes. También movilizará recursos y alianzas estratégicas para apoyar programas de UNICEF.

Líneas de trabajo y acciones previstas

El CEIA definió una hoja de ruta basada en objetivos compartidos por las entidades miembro. Las áreas de acción incluyen:

Impulsar prácticas de responsabilidad social adaptadas a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

adaptadas a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Integrar la perspectiva de derechos en políticas internas y cadenas de valor.

Facilitar capacitaciones y herramientas para que empresas miembro fortalezcan su rol social.

Colaborar con programas de UNICEF mediante recursos, innovación y alianzas.

Durante el evento de presentación, el Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Julián Weich, ofició de anfitrión. Dio la palabra al representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, y a Simioni, e invitó a las trece organizaciones a firmar la carta compromiso que formaliza su participación.

Un compromiso sostenido del sector privado

El lanzamiento del CEIA marca un paso relevante en la articulación entre empresas, organizaciones sectoriales y UNICEF. Para reforzar esta visión, los representantes destacaron la importancia de sostener acciones de largo plazo que permitan ampliar el impacto social y llegar a más comunidades.

Las organizaciones miembro acordaron profundizar su participación mediante acciones como:

Identificar áreas críticas para intervenir junto a empresas asociadas.

Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de impacto.

Potenciar la comunicación interna y externa sobre prácticas responsables.

Con una agenda consensuada, el CEIA busca consolidarse como un espacio de referencia para el desarrollo sostenible, la participación empresarial y la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.