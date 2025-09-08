Presenta:

Una low cost enloqueció y vende vuelos a US$3 a Estados Unidos y el Caribe: cómo acceder

La low cost Arajet comenzó a vender una promoción imperdible por su aniversario y ofrece pasajes para vuelos a muy bajo precio a casi 30 destinos.

Arajet opera hace poco en Argentina y ofrece vuelos baratos.

La aerolínea low cost Arajet anunció una promoción inédita para conmemorar su tercer aniversario: vuelos desde Buenos Aires hacia cerca de 30 ciudades internacionales con tarifas que parten desde apenas US$3 por tramo. La empresa quiere celebrar los tres años a lo grande, con una iniciativa similar a la que realizó en 2024.

La oferta estará vigente hasta el 20 de septiembre y los tickets podrán utilizarse para viajar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Según detalló la compañía, la promoción se encuentra disponible exclusivamente a través de su página oficial y está sujeta a disponibilidad de asientos.

La promoción en vuelos de la low cost Arajet.

La promoción imperdible de la low cost Arajet en sus vuelos

Los pasajeros podrán optar entre diferentes planes —Smart, Comfort y Extra— diseñados para ajustarse a distintos perfiles de viajero, desde quienes buscan la opción más económica hasta quienes priorizan mayor confort a bordo.

En total, la propuesta cubre 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Entre ellos figuran grandes urbes como Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto y Montreal, además de islas caribeñas como Aruba y Curazao. También se ofrecen más de 150 conexiones disponibles a través de la red de la aerolínea.

Fundada en 2022, Arajet opera principalmente desde el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Su flota está integrada por modernos aviones Boeing 737 MAX, lo que le permite mantener una operación eficiente y de alcance regional.

En los últimos meses, Arajet recibió la autorización del Gobierno nacional argentino para operar desde distintos aeropuertos nacionales como el de Mendoza, el de Córdoba y el de Bariloche. Si bien desde Mendoza todavía no se ofrecen vuelos directos, con esta promoción podrían acelerarse algunas gestiones para poder conseguir pasajes a un mejor precio.

En septiembre de 2024, la empresa del Caribe ofreció pasajes a tan solo 2 dólares para recorrer exclusivamente América Latina por su segundo aniversario, por lo que en 2025 redobló la apuesta llegando a más destinos.

