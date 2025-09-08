Una low cost enloqueció y vende vuelos a US$3 a Estados Unidos y el Caribe: cómo acceder

La aerolínea low cost Arajet anunció una promoción inédita para conmemorar su tercer aniversario: vuelos desde Buenos Aires hacia cerca de 30 ciudades internacionales con tarifas que parten desde apenas US$3 por tramo. La empresa quiere celebrar los tres años a lo grande, con una iniciativa similar a la que realizó en 2024.

La oferta estará vigente hasta el 20 de septiembre y los tickets podrán utilizarse para viajar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Según detalló la compañía, la promoción se encuentra disponible exclusivamente a través de su página oficial y está sujeta a disponibilidad de asientos.

Los pasajeros podrán optar entre diferentes planes —Smart, Comfort y Extra— diseñados para ajustarse a distintos perfiles de viajero, desde quienes buscan la opción más económica hasta quienes priorizan mayor confort a bordo.

En total, la propuesta cubre 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Entre ellos figuran grandes urbes como Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, San Pablo, Santiago de Chile, Lima, Toronto y Montreal, además de islas caribeñas como Aruba y Curazao. También se ofrecen más de 150 conexiones disponibles a través de la red de la aerolínea.

Fundada en 2022, Arajet opera principalmente desde el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Su flota está integrada por modernos aviones Boeing 737 MAX, lo que le permite mantener una operación eficiente y de alcance regional.

En los últimos meses, Arajet recibió la autorización del Gobierno nacional argentino para operar desde distintos aeropuertos nacionales como el de Mendoza, el de Córdoba y el de Bariloche. Si bien desde Mendoza todavía no se ofrecen vuelos directos, con esta promoción podrían acelerarse algunas gestiones para poder conseguir pasajes a un mejor precio.

En septiembre de 2024, la empresa del Caribe ofreció pasajes a tan solo 2 dólares para recorrer exclusivamente América Latina por su segundo aniversario, por lo que en 2025 redobló la apuesta llegando a más destinos.