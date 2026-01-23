Una encuesta revela el duro 2025 que atravesó el sector de la construcción
El sector de la construcción tuvo un 2025 difícil a raíz de la menor actividad e la obra pública. El sector privado tuvo un comportamiento diferente.
Los resultados de la 27ª edición del Estudio de Opinión Construya indican que 62% de los participantes experimentó una disminución en su nivel de actividad con respecto al año anterior.
A nivel Nacional 62% consideró que su actividad disminuyó en los últimos doce meses, pero cabe destacar que se verificó una baja de 7 puntos porcentuales con relación a las respuestas de abril de 2025.
Para 22% de los que respondieron, su actividad se mantuvo en el mismo nivel de un año atrás. En tanto, el restante 16% indicó que tuvo una mejora en el nivel de actividad.
El EOC de alcance nacional se llevó adelante entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre de 2025. Participaron 407 profesionales de la cadena de valor de todo el país.
En esta oportunidad continuaron mejorando las expectativas referidas al futuro próximo.
Del total de encuestados, 58% consideró que su actividad será mayor en un año, 21% que se mantendrá estable y 21% que disminuirá.
La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde tuvieran actividad.
En esta medición las principales dificultades a nivel general fueron 5:
- Mayor costo de construcción (1º lugar; 19%). Fue la principal dificultad para 5 eslabones de la cadena de valor: arquitectos, desarrolladores, constructores, distribuidores de materiales y MMO. En tanto, fue la segunda para los ingenieros e inmobiliarias.
- Menor disponibilidad de financiamiento (2º lugar; 15%). En línea con la restricción monetaria que favorecieron las autoridades monetarias nacionales a partir de junio/julio del corriente año, los encuestados ubicaron a la menor disponibilidad de financiamiento como segundo factor que dificulta llevar adelante su negocio. Fue la principal dificultad para ingenieros, constructores e inmobiliarias. En tanto, fue la tercera opción para distribuidores de materiales, arquitectos y desarrolladores.
- Baja demanda del mercado (3º lugar; 13%). Fue la segunda dificultad para distribuidores de materiales, constructores y desarrolladores.
- Incertidumbre cambiaria (4º lugar; 10%).
- Menor inversión en obras privadas (5º lugar; 10%).
En esta medición los principales facilitadores a nivel general fueron: Construcción como refugio de valor, crecimiento de la actividad económica, crecimiento de obras privadas y mayor disponibilidad de financiamiento.
- Construcción como refugio de valor y crecimiento de la actividad económica (1º lugar; 21%). Fue el principal facilitador para arquitectos, desarrolladores y maestros mayores de obra. En tanto, fue la segunda para constructores, distribuidores de materiales, inmobiliarias e ingenieros.
- Crecimiento de la actividad económica (1º lugar; 21%). Fue el facilitador más relevante para constructores, distribuidores de materiales, inmobiliarias e ingenieros. Y fue la segunda opción para arquitectos y desarrolladores. Y fue la tercera para los maestros mayores de obra.
- Crecimiento de las obras privadas (2º lugar; 11%). Fue la tercera opción facilitadora para distribuidores de materiales e ingenieros.
- Mayor disponibilidad de financiamiento (3º lugar; 10%). Fue la tercera opción facilitadora para constructores e inmobiliarias. Y fue la cuarta opción facilitadora para distribuidores de materiales e ingenieros.
Las obras privadas nuevas medianas y pequeñas y las refacciones/ampliaciones son las principales impulsoras de la actividad sectorial según los encuestados.
Del total, 47% señaló a las obras privadas nuevas medianas y pequeñas como las que ejercen más tracción. Y otro 36% señaló a la refacción/ampliación.
Por su parte, las obras privadas grandes representaron 14% del total y las obras públicas se mantuvieron en una proporción de 3% (viviendas, escuelas, hospitales, etc.).
Al desagregar por actividad, en esta oportunidad las inmobiliarias volvieron a ser las más optimistas del total de encuestados, lo cual estuvo en línea con la fortísima recuperación que vienen mostrando las estadísticas de escrituras en el último año y medio.
En este eslabón de la cadena de valor, la proporción de respuestas positivas llegó a 39%. En tanto, otro 39% señaló que tuvo uno menor y 23% lo mantuvo en el mismo nivel de doce meses antes.
Entre los que respondieron que mejoró la actividad, la amplia mayoría informó una suba inferior a 10% anual. En tanto, entre los que señalaron una baja, la mayoría consideró que fue mayor a 20% anual.
Los distribuidores de materiales y los maestros mayores de obra se ubicaron en un segundo escalón. En cada caso, 60% consideró que su actividad disminuyó (para la amplia mayoría más de 10% anual), pero a nivel de distribuidores, 20% señaló que el mismo subió (para más de la mitad de ellos, la suba se ubicó entre 10% y 20% anual), y entre los maestros mayores de obra, 19% opinó que tuvo una mejora (donde casi la mitad la ubicó entre 10% y 20% anual).
Desarrolladores y constructores se ubicaron en un tercer escalón. Entre los primeros, 17% opinó que la actividad mejoró en un año, 50% consideró que la misma disminuyó y un tercio consideró que su actividad se mantuvo sin cambios. Y entre los segundos, 12% experimentó una mejora y 66% un deterioro.
Entre los ingenieros, también hubo 13% que logró mejorar su nivel de actividad. Pero en este caso, los que vieron contraer actividad alcanzó un pico de 75%.
Y entre los arquitectos, 66% consideró que hubo una contracción en el último año (para casi 60% de ellos, la misma fue superior a 20% anual), 26% que se mantuvo sin cambios y 9% que hubo una mejora. Del total, 44% señaló que la baja fue mayor a 20% anual.
En todas las regiones del país para la mayoría de los encuestados la actividad experimentó una contracción en los últimos doce meses. La proporción de respuestas negativas osciló entre 54% (NEA) y 64% (Patagonia).
Los encuestados que desarrollaron actividades en Patagonia fueron los más pesimistas en esta medición. Del total, sólo 16% opinó que tuvo una mejora de la actividad y 64% consideró que tuvo una caída (donde más de la mitad la ubicó entre 10% y 20% anual).
En Buenos Aires, para 16% de los que respondieron la encuesta el nivel de actividad mejoró en los últimos doce meses. En tanto, 61% consideró que el mismo descendió y para el restante 22,0% se mantuvo sin cambios.
En la región Centro, 21% reportó una mejora interanual de la actividad y 56% una contracción, mientras que otro 22% sostuvo el nivel de actividad de un año atrás.
En NOA se registró la mayor proporción de respuestas positivas (24%), si bien otro 59% informó que su actividad se contrajo y 17% que se mantuvo sin modificaciones.
En la región de Cuyo, 19% experimentó una mejora de su actividad con respecto a noviembre de 2024. En tanto, 55% registró una baja y 26% mantuvo su operación en el mismo nivel.
En NEA 15% del total tuvo un incremento de actividad, 29,0% consideró que se mantuvo sin cambios y 54% reportó una caída.
El principal método de ahorro para los entrevistados continuó siendo la construcción, con 29% del total de las respuestas (-7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior). El segundo lugar fue para las acciones (25%); en tercer lugar, quedó el dólar estadounidense (17%) y en cuarto lugar lo ocuparon los bonos públicos (11%). A continuación, aparecieron los plazos fijos (7%), las criptomonedas (3%) y los depósitos bancarios en general (3%).
Del total de encuestados, 23% consideró a la rentabilidad y otro 23% al tiempo de retorno de la inversión, como los principales drivers al momento de invertir en construcción, seguidos por costo y financiamiento (17%) y ubicación (14%). En quinto lugar, se ubicó la calidad (11%); en sexto lugar quedaron los proyectos sostenibles (6%). * Y tamaño/tipo de proyecto concentró 4% de las respuestas, y la normativa/regulación vigente, 2%.
Los materiales innovadores marcan tendencia para 39% de los encuestados. En tanto, otro 32% señaló a la sostenibilidad como una de las tendencias con creciente relevancia en la industria de la construcción. Y otro 17% consideró a la digitalización.
Por su parte, 8% eligió a la integración de la automatización y robótica, y otro 4% al enfoque en salud y seguridad.
Los encuestados señalaron que es difícil acceder a financiamiento (57% del total) o prácticamente inaccesible (32%). Por su parte, 10% respondió que es moderadamente accesible y sólo 1% de los encuestados consideró que el financiamiento es muy accesible.
Entre los encuestados, 34% indicó que se autofinancia y otro 26% respondió que no utiliza herramientas de financiamiento.
En tanto, 18% señaló que hace uso del financiamiento otorgado por los proveedores, y 13% refirió a los fideicomisos.
Los préstamos a largo plazo en pesos y dólares alcanzaron participaciones de 5% y 4%, respectivamente