Una encuesta revela el duro 2025 que atravesó el sector de la construcción

Los resultados de la 27ª edición del Estudio de Opinión Construya indican que 62% de los participantes experimentó una disminución en su nivel de actividad con respecto al año anterior.

A nivel Nacional 62% consideró que su actividad disminuyó en los últimos doce meses, pero cabe destacar que se verificó una baja de 7 puntos porcentuales con relación a las respuestas de abril de 2025.

Para 22% de los que respondieron, su actividad se mantuvo en el mismo nivel de un año atrás. En tanto, el restante 16% indicó que tuvo una mejora en el nivel de actividad.

El EOC de alcance nacional se llevó adelante entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre de 2025. Participaron 407 profesionales de la cadena de valor de todo el país.

Del total de encuestados, 58% consideró que su actividad será mayor en un año, 21% que se mantendrá estable y 21% que disminuirá.

La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde tuvieran actividad.

En esta medición las principales dificultades a nivel general fueron 5:

Mayor costo de construcción (1º lugar; 19%). Fue la principal dificultad para 5 eslabones de la cadena de valor: arquitectos, desarrolladores, constructores, distribuidores de materiales y MMO. En tanto, fue la segunda para los ingenieros e inmobiliarias.

(1º lugar; 19%). Fue la principal dificultad para 5 eslabones de la cadena de valor: arquitectos, desarrolladores, constructores, distribuidores de materiales y MMO. En tanto, fue la segunda para los ingenieros e inmobiliarias. Menor disponibilidad de financiamiento (2º lugar; 15%). En línea con la restricción monetaria que favorecieron las autoridades monetarias nacionales a partir de junio/julio del corriente año, los encuestados ubicaron a la menor disponibilidad de financiamiento como segundo factor que dificulta llevar adelante su negocio. Fue la principal dificultad para ingenieros, constructores e inmobiliarias. En tanto, fue la tercera opción para distribuidores de materiales, arquitectos y desarrolladores.

Baja demanda del mercado (3º lugar; 13%). Fue la segunda dificultad para distribuidores de materiales, constructores y desarrolladores.

Incertidumbre cambiaria (4º lugar; 10%).

Menor inversión en obras privadas (5º lugar; 10%).

La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde tuvieran actividad.

En esta medición los principales facilitadores a nivel general fueron: Construcción como refugio de valor, crecimiento de la actividad económica, crecimiento de obras privadas y mayor disponibilidad de financiamiento.

Construcción como refugio de valor y crecimiento de la actividad económica (1º lugar; 21%). Fue el principal facilitador para arquitectos, desarrolladores y maestros mayores de obra. En tanto, fue la segunda para constructores, distribuidores de materiales, inmobiliarias e ingenieros.

Crecimiento de la actividad económica (1º lugar; 21%). Fue el facilitador más relevante para constructores, distribuidores de materiales, inmobiliarias e ingenieros. Y fue la segunda opción para arquitectos y desarrolladores. Y fue la tercera para los maestros mayores de obra.

Crecimiento de las obras privadas (2º lugar; 11%). Fue la tercera opción facilitadora para distribuidores de materiales e ingenieros.

Mayor disponibilidad de financiamiento (3º lugar; 10%). Fue la tercera opción facilitadora para constructores e inmobiliarias. Y fue la cuarta opción facilitadora para distribuidores de materiales e ingenieros.

Las obras privadas nuevas medianas y pequeñas y las refacciones/ampliaciones son las principales impulsoras de la actividad sectorial según los encuestados.

Del total, 47% señaló a las obras privadas nuevas medianas y pequeñas como las que ejercen más tracción. Y otro 36% señaló a la refacción/ampliación.

Por su parte, las obras privadas grandes representaron 14% del total y las obras públicas se mantuvieron en una proporción de 3% (viviendas, escuelas, hospitales, etc.).

Al desagregar por actividad, en esta oportunidad las inmobiliarias volvieron a ser las más optimistas del total de encuestados, lo cual estuvo en línea con la fortísima recuperación que vienen mostrando las estadísticas de escrituras en el último año y medio.

En este eslabón de la cadena de valor, la proporción de respuestas positivas llegó a 39%. En tanto, otro 39% señaló que tuvo uno menor y 23% lo mantuvo en el mismo nivel de doce meses antes.

Entre los que respondieron que mejoró la actividad, la amplia mayoría informó una suba inferior a 10% anual. En tanto, entre los que señalaron una baja, la mayoría consideró que fue mayor a 20% anual.

Los distribuidores de materiales y los maestros mayores de obra se ubicaron en un segundo escalón. En cada caso, 60% consideró que su actividad disminuyó (para la amplia mayoría más de 10% anual), pero a nivel de distribuidores, 20% señaló que el mismo subió (para más de la mitad de ellos, la suba se ubicó entre 10% y 20% anual), y entre los maestros mayores de obra, 19% opinó que tuvo una mejora (donde casi la mitad la ubicó entre 10% y 20% anual).

Desarrolladores y constructores se ubicaron en un tercer escalón. Entre los primeros, 17% opinó que la actividad mejoró en un año, 50% consideró que la misma disminuyó y un tercio consideró que su actividad se mantuvo sin cambios. Y entre los segundos, 12% experimentó una mejora y 66% un deterioro.

Entre los ingenieros, también hubo 13% que logró mejorar su nivel de actividad. Pero en este caso, los que vieron contraer actividad alcanzó un pico de 75%.

Y entre los arquitectos, 66% consideró que hubo una contracción en el último año (para casi 60% de ellos, la misma fue superior a 20% anual), 26% que se mantuvo sin cambios y 9% que hubo una mejora. Del total, 44% señaló que la baja fue mayor a 20% anual.

En todas las regiones del país para la mayoría de los encuestados la actividad experimentó una contracción en los últimos doce meses. La proporción de respuestas negativas osciló entre 54% (NEA) y 64% (Patagonia).

Los encuestados que desarrollaron actividades en Patagonia fueron los más pesimistas en esta medición. Del total, sólo 16% opinó que tuvo una mejora de la actividad y 64% consideró que tuvo una caída (donde más de la mitad la ubicó entre 10% y 20% anual).

En Buenos Aires, para 16% de los que respondieron la encuesta el nivel de actividad mejoró en los últimos doce meses. En tanto, 61% consideró que el mismo descendió y para el restante 22,0% se mantuvo sin cambios.

En la región Centro, 21% reportó una mejora interanual de la actividad y 56% una contracción, mientras que otro 22% sostuvo el nivel de actividad de un año atrás.

En NOA se registró la mayor proporción de respuestas positivas (24%), si bien otro 59% informó que su actividad se contrajo y 17% que se mantuvo sin modificaciones.

En la región de Cuyo, 19% experimentó una mejora de su actividad con respecto a noviembre de 2024. En tanto, 55% registró una baja y 26% mantuvo su operación en el mismo nivel.

En NEA 15% del total tuvo un incremento de actividad, 29,0% consideró que se mantuvo sin cambios y 54% reportó una caída.

El principal método de ahorro para los entrevistados continuó siendo la construcción, con 29% del total de las respuestas (-7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior). El segundo lugar fue para las acciones (25%); en tercer lugar, quedó el dólar estadounidense (17%) y en cuarto lugar lo ocuparon los bonos públicos (11%). A continuación, aparecieron los plazos fijos (7%), las criptomonedas (3%) y los depósitos bancarios en general (3%).

Del total de encuestados, 23% consideró a la rentabilidad y otro 23% al tiempo de retorno de la inversión, como los principales drivers al momento de invertir en construcción, seguidos por costo y financiamiento (17%) y ubicación (14%). En quinto lugar, se ubicó la calidad (11%); en sexto lugar quedaron los proyectos sostenibles (6%). * Y tamaño/tipo de proyecto concentró 4% de las respuestas, y la normativa/regulación vigente, 2%.

Los materiales innovadores marcan tendencia para 39% de los encuestados. En tanto, otro 32% señaló a la sostenibilidad como una de las tendencias con creciente relevancia en la industria de la construcción. Y otro 17% consideró a la digitalización.

Por su parte, 8% eligió a la integración de la automatización y robótica, y otro 4% al enfoque en salud y seguridad.

Los encuestados señalaron que es difícil acceder a financiamiento (57% del total) o prácticamente inaccesible (32%). Por su parte, 10% respondió que es moderadamente accesible y sólo 1% de los encuestados consideró que el financiamiento es muy accesible.

Entre los encuestados, 34% indicó que se autofinancia y otro 26% respondió que no utiliza herramientas de financiamiento.

En tanto, 18% señaló que hace uso del financiamiento otorgado por los proveedores, y 13% refirió a los fideicomisos.

Los préstamos a largo plazo en pesos y dólares alcanzaron participaciones de 5% y 4%, respectivamente