Evasores en problemas: ARBA sale a cazar construcciones no declaradas con un novedoso sistema

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA ) puso en marcha el M2, un novedoso sistema de fiscalización catastral combinando inteligencia artificial , imágenes satelitales y drones para detectar construcciones no declaradas. La nueva herramienta del fisco bonaerense apunta a reducir tiempos administrativos, mejora el control del Impuesto Inmobiliario y avanza en un esquema de mayor equidad fiscal.

El sofisticado sistema M2 integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta del contribuyente. El sistema implementado por el fisco bonaerense procesa imágenes satelitales de alta resolución, enviadas por los drones y los datos obtenidos son analizados con inteligencia artificial .

A partir de ese cruce de información, la plataforma identifica automáticamente diferencias entre lo declarado y la realidad constructiva de cada inmueble. De este modo, la información disponible se transforma en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard , sostuvo que el uso de este tipo de tecnología permite analizar grandes volúmenes de información geoespacial, detectar patrones constructivos y priorizar los casos con mayores desvíos optimizando los recursos del fisco provincial. "La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en inteligencia artificial ".

Una de las principales novedades del sistema M2 es que integra en un solo entorno digital la detección, el análisis, la notificación y la regularización del inmueble. De esta manera, todo el proceso se realiza de forma online.

Los contribuyentes pueden:

Visualizar las construcciones detectadas

Recibir la notificación correspondiente

Presentar descargos automatizados

Validar la información en línea

Completar la Declaración Jurada Web de Avalúo

Regularizar voluntariamente las diferencias

Todo el circuito se realiza sin traslados ni trámites presenciales, reduciendo tiempos y costos administrativos.

Más controles con el foco puesto en el cumplimiento voluntario del contribuyente

Desde ARBA destacaron que la incorporación de inteligencia artificial no solo amplía la capacidad de detección de construcciones no declaradas, sino que mejorara la regularización efectiva por parte de los contribuyentes. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario y fortalecer la eficiencia del control tributario, afirmaron desde el fisco bonaerense.

Durante la presentación del sistema M2 de ARBA, en un operativo de fiscalización en la localidad de Mar Chiquita, el titular del organismo de recaudación Cristián Girard dijo que el fisco bonaerense regularizo, en el último tiempo, más de 20 millones de metros cuadrados construidos no declarados.

Es de destacar que, en las ciudades bonaerenses de mayor crecimiento urbano, donde las ampliaciones y mejoras de las viviendas son constantes; el uso del sistema M2 dará a ARBA una herramienta fundamental para tener un control más preciso del mapa catastral de la provincia de Buenos Aires.