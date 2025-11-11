ARBA: A partir de 2026 la patente podrá pagarse en 10 cuotas mensuales en la provincia de Buenos Aires

La medida abarcará al 75% de los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires.

A partir del año próximo, los bonaerenses podrán pagar la patente del auto en 10 cuotas.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció este martes que a partir de 2026 cambiará la forma en la que los contribuyentes pagarán el impuesto automotor, más conocido como patente.

"En 2026, la patente se podrá pagar en 10 CUOTAS", publicó ARBA en su cuenta de X y aclaró que "no aumenta el impuesto automotor, ya que mantiene su carácter anual, pero se dividirá en más cuotas para facilitar el cumplimiento".

En ese sentido, detalló que "el objetivo es brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar".

ARBA Patente en X Con este cambio, en lugar de pagar en forma bimestral se podrá pagar el importe fijado, que en todos los casos es un impuesto anual, aunque en este caso será dividido en 10 cuotas, por lo que bajará el monto final de la cuota, facilitando así su cumplimiento por parte de los contribuyentes.

"Tres de cada cuatro autos pagarán menos de patente" en 2026, señaló el organismo recaudador.