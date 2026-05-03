Un video viral mostró el caos por obras en pleno centro mendocino

Un video que circuló con fuerza en redes sociales volvió a poner en discusión el impacto de las obras públicas en la rutina diaria de los mendocinos. La escena, registrada en pleno centro, mostró cómo una intervención vial puede alterar la circulación en horarios clave.

El contenido fue subido el 9 de abril de 2026 por el usuario “ elchicoquehacevoces ” en TikTok. Desde su auto, detenido en un semáforo, registró lo que pasaba en la intersección de Vicente Zapata y San Martín.

En el video se observa a trabajadores municipales realizando tareas sobre la calzada, lo que generaba demoras en el tránsito. La fila de autos acumulados detrás del conductor evidenciaba el impacto inmediato en la circulación.

El usuario acompañó las imágenes con una narración en tono caricaturesco que rápidamente captó la atención. Con humor y algo de enojo, cuestionó la decisión de realizar arreglos en pleno día hábil.

“ No deja de sorprenderme la capacidad que tiene el Estado de interrumpir un día hábil”, expresó mientras mostraba la cantidad de vehículos detenidos. La frase, mezclada con inglés y un tono exagerado, fue parte del atractivo del video.

El contenido superó las 50 mil visualizaciones y acumuló más de 4 mil likes. Además, generó más de 60 comentarios donde se mezclaron risas, opiniones y reclamos.

Debate por las obras en horario laboral

Más allá del tono humorístico, el video abrió una discusión que se repite en Mendoza. Muchos usuarios cuestionaron que este tipo de trabajos se realicen en horarios donde el tránsito es más intenso.

Algunos comentarios apuntaron a que las reparaciones deberían hacerse de noche o en momentos de menor circulación. Otros, en cambio, defendieron la necesidad de avanzar con las obras sin importar el horario.

La situación reflejada en el video no es nueva, pero volvió a poner el foco en la planificación urbana. En una ciudad con alto movimiento vehicular, cada intervención puede generar reacciones inmediatas entre los vecinos.