Un imponente muro de sonido artesanal hecho en Mendoza que atraviesa el cuerpo

Un muro de sonido, madera, circuitos y una sensación única: la música que atraviesa el cuerpo. Lejos de las tiras de parlantes flotantes y los grandes amplificadores, las cajas de madera apiladas diseñadas exclusivamente para este proyecto de ingeniería acústica brindan una experiencia que traslada al espectador directamente al pasado. Qué es el Sound System y quién lo diseñó.

La movida cultural de Mendoza ha encontrado una nueva frecuencia a través de Aconcawa Sound System, una propuesta que trasciende la simple reproducción musical para convertirse en un objeto de diseño y culto. Emiliano "Emy" Cáceres, mente detrás de esta llamativa estructura, ha logrado amalgamar la precisión técnica de la acústica con la pasión por los ritmos de raíz. Junto a un colectivo integrado por Emibless, Uter, Tito del Aguila, Tafy y Nussies, han erigido un muro de sonido que se distingue por su fabricación manual y su fidelidad inquebrantable, posicionándose como referentes de la escena independiente regional.

La génesis de este proyecto radica en la lutería electrónica, un oficio que Emiliano Cáceres abraza con la paciencia de un artesano de otra época. Al respecto, el creador habló con MDZ y explicó: "Un Sound System es un sistema de sonido artesanal y es una cultura también, tiene todo un trasfondo que nace en Jamaica en los años 50 como una forma de compartir música en los barrios donde ir a una fiesta formal exigía etiqueta o dinero”. Esta filosofía se traduce en cajas acústicas diseñadas para que las frecuencias bajas no solo sean percibidas por el oído, sino que atraviesen el cuerpo, emulando la mística de los legendarios bailes caribeños.

Inspirado por figuras icónicas como Lee Scratch Perry y Jah Shaka, el enfoque de Emy Cáceres se aleja de la ecualización comercial para buscar una identidad sonora icónica. Cáceres recuerda que su camino comenzó hace nueve años: “Aconcawa nace en el 2017 después de ir a escuchar sesiones de Reggae y Dub en otros sistemas; ahí entendí que los equipos convencionales no transmiten la misma sensación y armé mis primeros scoops, que es un diseño clásico apoyado por gente que tiene otros sistemas en el mundo”. Esta versatilidad permite navegar con igual destreza por el ska, el rocksteady, el r&b o incluso el punk.

La influencia internacional es una pieza clave en el rompecabezas creativo de este sistema de sonido. Emiliano destaca la figura del artista japonés Yugo Taguchi como un referente en la estética y la prolijidad técnica que Aconcawa intenta replicar. Sobre la identidad del proyecto, dijo: “Nosotros somos un sistema de sonido de Reggae Dub; el Reggae es un género que habla de la naturaleza, los derechos humanos y la liberación de la esclavitud física y mental, y usamos el Dub como estilo de mezcla para que la música cobre sentido con bajos profundos y efectos”.

Aconcawa Sound System (3) Un plano general del equipo de sonido revela la dedicación volcada en su construcción artesanal. Foto: Aconcawa Sound System

Las sesiones de Aconcawa Sound System son un despliegue de destreza técnica donde el operador se convierte en un director de orquesta. Cáceres describe la intensidad de estas jornadas señalando que “estar frente a un Sound System es vivir una experiencia física, no solo escuchás la música sino que la sentís en el cuerpo con graves envolventes en sesiones que suelen ser largas, de cuatro a ocho horas, regulando constantemente las frecuencias”. En cada encuentro, el equipo se encarga de que la presión sonora sea la adecuada para que el mensaje de la música llegue con total claridad.

Un puente cultural a través de la frecuencia

Desde una perspectiva social, el colectivo entiende que el sonido es una herramienta de cohesión y resistencia. El espíritu del proyecto es inclusivo, tal como afirma su creador: “Al Sound System puede caer cualquier persona, siempre hay una frase que dice que todas las tribus son bienvenidas porque el Reggae es un mensaje global y el Sound System tiene como principal protagonista a la música y la obra, buscando compartir esa experiencia”. Esta premisa permite que la cultura actúe como un puente entre generaciones que buscan refugio en la calidad sonora.

Aconcawa Sound System (7) El diseño de los gabinetes de Aconcawa Sound System prioriza la fidelidad acústica creando una atmósfera única. Foto: Aconcawa Sound System

La durabilidad y el rendimiento son los pilares que sostienen la estructura física de este gigante de madera. Sobre la singularidad de su obra en la región, Emiliano reflexionó: “En Mendoza no hay muchos proyectos de estas características, al menos que estén dedicados al Reggae y construidos de manera artesanal siguiendo planos de construcción y ecualización tradicional, por lo que considero que Aconcawa es un proyecto único”. Este compromiso con la excelencia es lo que garantiza una atmósfera de sofisticación y potencia difícil de igualar con equipos estándar.

Sound System retro Uno de los más grandes y antiguos sistemas de sonido de esta cultura. Foto: web - channelonesoundsystem

En última instancia, el proyecto de Emiliano Cáceres se consolida como una obra de arte funcional. Próximamente, el sistema recibirá a invitados internacionales, reforzando su conexión con el mundo. “Trabajamos para aportar a esta red global de Sound Systems recibiendo artistas de otros lados y selectores que están de gira; por ejemplo, en la próxima sesión nos visita Yugo Taguchi, un amigo japonés y gran DJ de vinilos”, contó. Mendoza hoy cuenta con una embajada sonora que respeta el pasado y proyecta un futuro donde la música sigue siendo el eje central de la experiencia humana.