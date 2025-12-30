Un gremio se opone a que la aerolínea Latam opere en vuelos de cabotaje

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, se viene impulsando una política de cielos abierto que incentive la llegada de empresas y la competencia en el mercado, con el propósito de que los usuarios puedan acceder a mejores servicios y tarifas más accesibles. En este contexto, el Gobierno autorizó el viernes pasado nuevas operaciones aéreas de la empresa de bandera chilena Latam , enmarcado en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile.

Lo hizo a través de las Disposiciones 46 y 47/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, incrementando así la conectividad entre nuestro país y la nación trasandina, según informaron oficialmente.

“Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, señalaron desde la Secretaría de Transporte.

Esta empresa operaba en la Argentina, en el segmento de cabotaje, hasta mediados de 2020. Sin embargo, decidió la salida del país después de un largo conflicto con la gestión kirchnerista, hasta 2015, debido a que desde el Gobierno de entonces se buscaba favorecer a Aerolíneas Argentinas.

Eso hizo que Latam sufriera una serie de medidas que complicaban su actividad. Durante la gestión de Mauricio Macri se atravesó una situación de mayor normalidad. Hay que tener en cuenta que esta aerolínea dominaba una cuarta parte del mercado interno y era la segunda compañía aérea en importancia.

Con el triunfo de Alberto Fernández, el panorama volvió a ser incierto y la empresa decidió dejar de operar internamente.

“El cese de operaciones de Latam Airlines Argentina, por tiempo indeterminado, obedece a que con las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia de COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable”, se indicó a mediados de 2020.

Ahora, el Gobierno vuelve a autorizar sus operaciones, aunque por el momento no se sabe qué hará la aerolínea, Sin embargo, desde el sector sindical comenzaron a poner objeciones a su regreso.

Las críticas al regreso de Latam

El gremio APLA cuestionó la habilitación del Gobierno para que la aerolínea extranjera pueda operar vuelos internos y advirtió sobre riesgos laborales, pérdida de control estatal y debilitamiento de la aviación nacional.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas manifestó un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno nacional de autorizar a LATAM Airlines a realizar vuelos de cabotaje en Argentina, en el marco del proceso de desregulación del transporte aéreo impulsado por la administración nacional.

APLA destaca que permitir vuelos internos con aeronaves de matrícula extranjera y tripulantes de otros países desarticula el esquema de control local. "Conlleva la pérdida de control y la falta de trazabilidad sobre una actividad tan estratégica como fundamental", señala el comunicado del gremio.

La medida, formalizada a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, habilita a la compañía de capitales extranjeros a explotar servicios regulares y no regulares de pasajeros y carga en rutas domésticas.

Desde el sindicato advirtieron que la resolución representa un cambio de paradigma que impacta de manera directa en el empleo local y en el rol del Estado como autoridad de control.

Además, al referirse a la trayectoria de la línea aérea de origen chileno-brasileño, APLA la describió como una "cultura empresarial hostil". Según el texto, la empresa busca apropiarse del mercado nacional mediante prácticas antisindicales y una falta de disposición al diálogo colectivo.

APLA cuestionó especialmente la posibilidad de que la empresa opere con aeronaves y tripulaciones extranjeras, y que parte del mantenimiento y del control operativo se realice fuera del país. Según el gremio, este esquema reduce la capacidad de supervisión de los organismos argentinos y compromete la seguridad y la trazabilidad de una actividad considerada estratégica.

El comunicado del gremio alerta sobre las consecuencias sociales de esta apertura, mencionando tres riesgos principales:

Pérdida de empleo argentino: al operar con personal extranjero, se desplaza a los profesionales locales.

Precarización: APLA sostiene que LATAM promueve un modelo de "flexibilización y tercerización" ya aplicado en otros países de la región.

Debilitamiento de convenios: el gremio asegura que esta decisión socava carreras profesionales construidas durante décadas.

“El transporte aéreo no puede ser tratado como una mercancía más. Requiere regulación, control y presencia estatal permanente”, señalaron desde la conducción sindical, que encabeza Pablo Biró, al tiempo que alertaron sobre una “cesión de soberanía aérea” bajo el régimen de cielos abiertos.