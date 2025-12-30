Año Nuevo: estas son todas las fiestas que están habilitadas en Mendoza
Los jóvenes ya saben a qué fiestas irán a celebrar la llegada del Año Nuevo. Estas son todas las actividades habilitadas para el 1 de enero.
Llega el Año Nuevo y con ello también las fiestas a las que los jóvenes irán a celebrar la venida del 2026 y el fin del 2025. Los operativos los realizará la Subdirección de Control y Eventos, quienes fiscalizarán bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos. En total, 36 eventos fueron habilitados.
Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron: 18 eventos en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.
Los horarios especiales para Año Nuevo incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.
Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.
Qué fiestas se habilitaron en el Gran Mendoza para Año Nuevo
- Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú
- Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú
- Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú
- Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú
- New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú
- Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú
- Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú
- Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo
- New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo
- Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo
- Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján
- Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo
- Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén
- El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén
- Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras
- Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras
- Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras
- Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle
Fiestas en el resto de Mendoza para el 31 de diciembre
Zona Este:
- Cambalache Fest, Club Juventud Unidad, La Paz
- La Fabulosa, Plan B, La Paz
- Word 360, Club Atlético San Martín, San Martín
- Club del Perreo Año Nuevo, Club Social y Dep., La Dormida, Santa Rosa
Valle Uco
- Renacer, Sofía Disco, Tunuyán
- Año Nuevo Colombia, Espacio Republic, Tunuyán
- Delirium, Valley House, Tunuyán
- Proyecto X, Camping Don Alberto, Tunuyán
- Fin de Año, Finca Don Carlos, Tunuyán
- Año Nuevo 31/12, Bodega Event Brand, San Carlos
- Fiesta Haras, M.K.M., San Carlos
- Año Nuevo, La Fortaleza Reber, Tupungato
- Fiesta de Fin de Año, Bodega Jean Bousquet, Tupungato
Sur
- Fiesta Over, Predio Ferial, General Alvear
- Nova Año Nuevo, Pivovar, General Alvear
- Fiesta Comienzo de Año, Scandinavian Eventos, Malargüe
- Fiesta Nomade, Finca Las Perdices, San Rafael
- Año Nuevo Mágico, Club San Martín de Monte Comán, San Rafael.