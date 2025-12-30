Presenta:

Sociedad

|

año nuevo

Año Nuevo: estas son todas las fiestas que están habilitadas en Mendoza

Los jóvenes ya saben a qué fiestas irán a celebrar la llegada del Año Nuevo. Estas son todas las actividades habilitadas para el 1 de enero.

MDZ Sociedad

Las fiestas habilitadas para el Año Nuevo.

Las fiestas habilitadas para el Año Nuevo.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Llega el Año Nuevo y con ello también las fiestas a las que los jóvenes irán a celebrar la venida del 2026 y el fin del 2025. Los operativos los realizará la Subdirección de Control y Eventos, quienes fiscalizarán bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos. En total, 36 eventos fueron habilitados.

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron: 18 eventos en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Te Podría Interesar

Los horarios especiales para Año Nuevo incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.

fiesta navidad 404 doña elvira (3)
Fiestas para Año Nuevo habilitadas.

Fiestas para Año Nuevo habilitadas.

Qué fiestas se habilitaron en el Gran Mendoza para Año Nuevo

  • Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú
  • Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú
  • Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú
  • Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú
  • New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú
  • Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú
  • Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo
  • New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo
  • Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo
  • Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján
  • Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo
  • Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén
  • El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén
  • Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras
  • Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras
  • Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras
  • Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle

Fiestas en el resto de Mendoza para el 31 de diciembre

Zona Este:

  • Cambalache Fest, Club Juventud Unidad, La Paz
  • La Fabulosa, Plan B, La Paz
  • Word 360, Club Atlético San Martín, San Martín
  • Club del Perreo Año Nuevo, Club Social y Dep., La Dormida, Santa Rosa

Valle Uco

  • Renacer, Sofía Disco, Tunuyán
  • Año Nuevo Colombia, Espacio Republic, Tunuyán
  • Delirium, Valley House, Tunuyán
  • Proyecto X, Camping Don Alberto, Tunuyán
  • Fin de Año, Finca Don Carlos, Tunuyán
  • Año Nuevo 31/12, Bodega Event Brand, San Carlos
  • Fiesta Haras, M.K.M., San Carlos
  • Año Nuevo, La Fortaleza Reber, Tupungato
  • Fiesta de Fin de Año, Bodega Jean Bousquet, Tupungato

Sur

  • Fiesta Over, Predio Ferial, General Alvear
  • Nova Año Nuevo, Pivovar, General Alvear
  • Fiesta Comienzo de Año, Scandinavian Eventos, Malargüe
  • Fiesta Nomade, Finca Las Perdices, San Rafael
  • Año Nuevo Mágico, Club San Martín de Monte Comán, San Rafael.

Archivado en

Notas Relacionadas