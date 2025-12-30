Año Nuevo: estas son todas las fiestas que están habilitadas en Mendoza

Los jóvenes ya saben a qué fiestas irán a celebrar la llegada del Año Nuevo. Estas son todas las actividades habilitadas para el 1 de enero.

Llega el Año Nuevo y con ello también las fiestas a las que los jóvenes irán a celebrar la venida del 2026 y el fin del 2025. Los operativos los realizará la Subdirección de Control y Eventos, quienes fiscalizarán bares, locales bailables y fiestas privadas durante los festejos. En total, 36 eventos fueron habilitados.

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron: 18 eventos en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Los horarios especiales para Año Nuevo incluyen: ingreso y venta de entradas hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas hasta las 5.30; y cierre y finalización de los eventos a las 7.30.

Ante cualquier irregularidad o la realización de fiestas clandestinas, los ciudadanos pueden realizar denuncias al 0800 222 0900, línea gratuita disponible las 24 horas.

Fin de Año en el Coqui, Coquimbito Nigth Club, Maipú

Galpón Fest, Galpón Fest, Maipú

Fiesta Año Nuevo – El Roble, El Roble Wake Complex, Maipú

Año Nuevo, La Finquita 1920, Maipú

New Rock Club Amanecer Bajo Las Estrellas, Bodega Vila, Maipú

Fiesta de Fin de Año, Bar Ipa, Maipú

Fiesta de Fin de Año, La Birrita Garden Bar, Maipú

Yard, Salón de Carolis, Luján de Cuyo

New Years Eve/ Todo Producciones, Bodega A16, Luján de Cuyo

Ve a la P*ta Fiesta Vol III, Salón Alma Hydra, Luján de Cuyo

Bailable Año Nuevo, Cima Bar, Luján

Club del Sodeado, Waby Fun Clu, Luján de Cuyo

Guy J & Guy Mantzur x Endless Sound Nye, Quinta Las Rosas, Guaymallén

El Ático Marcos Faraone, Quinta Doña Elvira, Guaymallén

Año Nuevo Pedemonte, Pedemonte, Las Heras

Fiesta de Fin de Año, Cerro, Las Heras

Año Nuevo Complejo Las Rosas, Complejo Las Rosas, Las Heras

Evento Bailable Año Nuevo, El Barcito, Lavalle Fiestas en el resto de Mendoza para el 31 de diciembre Zona Este: