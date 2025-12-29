El nuevo ritual de Año Nuevo: qué atrae una llave dentro de un frasco de lentejas

Una costumbre que promete prosperidad y abundancia si se siguen todos los pasos al pie de la letra.

Se acerca Año Nuevo e inicia la curiosidad por los rituales. Algunos piden amor, otros salud y algunos dinero, sin embargo, hemos descubierto un ritual que promete abundancia y prosperidad para el 2026 si se respeta el paso a paso y se lo coloca en el lugar y día adecuado.

El ritual combina símbolos con carga positiva, como la lenteja, que en muchas culturas representan abundancia y buena fortuna debido a su forma circular y capacidad de multiplicar tamaño cuando se las cocina. La llave simboliza la apertura de puertas, el acceso de nuevos comienzos y el desbloqueo de oportunidades.

guiso lentejas y chorizo 2.jpg El ritual que lleva lentejas. Archivo. ¿Cómo llevar a cabo este ritual? El amuleto consiste en llenar hasta la mitad un vaso con lentejas secas y colocar la llave de pie. Se debe colocar en un lugar visible del hogar para que impregne de abundancia a quienes lo vean y llene de energía positiva cada rincón.

La práctica está vinculada a atraer lo bueno, sobre todo en el ámbito vinculado a la economía, la salud y las relaciones personales. Muchas familias, además de colocar las lentejas y la llave, acompañan este ritual con otras prácticas como colocar dinero en un bolsillo o dar una vuelta a la manzana con una maleta.