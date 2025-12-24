Paso a paso: cómo aprender a curar el mal de ojo en Navidad

Además de los festejos de Navidad , la noche del 24 de diciembre es, según las creencias populares, el momento elegido para transmitir un saber espiritual muy antiguo: el ritual para curar el mal de ojo . La tradición indica que, pasada la medianoche, las personas que poseen el don enseñan el procedimiento a un familiar o allegado, generalmente dentro del ámbito íntimo del hogar.

Se trata de un conocimiento que suele pasar de abuelas a nietos, con el objetivo de conservar un ritual considerado poderoso para limpiar energías y aliviar distintos malestares.

Cuando se dice que alguien está “ojeado” o tiene mal de ojo, se hace referencia al efecto negativo que puede generar la envidia o la admiración intensa de otra persona. De acuerdo con estas creencias, esa carga se transmite a través de la mirada y puede provocar una sensación de pesadumbre en quien la recibe.

Estos signos suelen ser interpretados como una manifestación energética más que física.

La enseñanza del ritual se realiza todos los años el 24 de diciembre a las 00:00 . En ese momento, la persona que tiene el don ejecuta el procedimiento completo frente al aprendiz, quien observa y aprende los pasos para poder repetirlo en el futuro.

Ritual para curar el mal de ojo

El procedimiento tradicional consta de una serie de pasos específicos:

Tomar un plato y, mientras se realiza tres veces la señal de la cruz , decir el nombre de la persona que sufre el mal de ojo .

, decir . Luego, colocar nueve gotas de aceite en un plato con agua mientras se reza el Ave María.

Según la creencia, si las gotas de aceite se abren en el agua, significa que la persona estaba ojeada. Si permanecen intactas, se interpreta que no estaba afectada.

Un aspecto central de la tradición es que no se puede rechazar la solicitud de curar el mal de ojo: negarse implicaría perder el don.

Ritual de protección contra el mal de ojo

Además de la cura, existe un ritual destinado a la protección personal: