Navidad: el costo del menú de nochebuena aumentó más que la inflación

El costo de celebrar la Navidad subió más que lo que marca la inflación anual medida por el Indec. Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, el precio de los productos que componen un menú navideño para cuatro personas registró subas de hasta 44% interanual en 2025, más que el 27,9% que marcó el IPC para noviembre.

El relevamiento que compara tres alternativas de menú e incluye plato principal, postre, mesa dulce y brindis, muestra fuertes diferencias según el nivel de consumo. La brecha entre un menú económico y uno premium supera los $216.000.

El estudio muestra que, si bien el ritmo de aumento de algunos productos se moderó e incluso hubo bajas puntuales, la estructura de costos de la mesa navideña sigue presionada por carnes, bebidas gaseosas de primeras marcas y productos de panadería con insumos importados.

“Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos, tres categorías que combinan presiones de costos, estacionalidad y cambios en la estructura de mercado”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

La opción más accesible alcanza en 2025 un valor total de $98.266. El menú económico está compuesto por un plato principal con lechón, gaseosa cola de tercera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1,5 kilos de helado de pote, mientras que la mesa dulce y el brindis incluyen pan dulce, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Dentro de esta canasta, los mayores incrementos interanuales se dieron en el pan dulce con frutas (44%), el budín sin frutas (27%) y el espumante de ananá (25%). En contraste, algunos productos mostraron bajas o aumentos muy por debajo del promedio, como el helado de pote de 1,5 kilos (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

En el caso de las carnes, Di Pace señaló que “el incremento responde a una recomposición de precios tras meses de atraso relativo, sumado al encarecimiento de la invernada y a una menor oferta en el mercado interno”, un efecto que se potencia por la mayor demanda típica de diciembre.

Menú intermedio: subas fuertes en carnes y gaseosas

El menú intermedio duplica prácticamente el valor del económico y llega este año a $196.599. Incluye asado del centro como plato principal, gaseosa cola de primera marca, vino, ensalada de papa y huevo, helado artesanal como postre y una mesa dulce con pan dulce con frutos secos, budín con chips de chocolate, garrapiñada de maní, turrón de almendras, espumante de fresa y champagne.

Aquí, los productos que más aumentaron fueron la gaseosa cola de primera marca (58%), el asado del centro (46%) y el pan dulce con frutos secos (42%). En el otro extremo, los menores ajustes se registraron en la ensalada de papa y huevo (4%), el vino tinto clásico (10%) y el champagne extra brut (15%).

“El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba del precio de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo está influido por el tipo de cambio y la inflación internacional en alimentos”, detalló Di Pace.

Uno de los datos destacados del informe es el comportamiento de las bebidas alcohólicas, especialmente los vinos, que mostraron incrementos moderados e incluso caídas en algunos segmentos.

“Los vinos, salvo los de primera categoría, mostraron en algunos casos variaciones muy bajas o caídas de precio. La baja del precio internacional del vino, la caída de las exportaciones y el aumento de los stocks en el mercado interno obligan a las bodegas a moderar los aumentos para sostener la rotación”, explicó el director de Focus Market. A esto se suma la debilidad del consumo local, que actúa como un límite adicional para trasladar costos.

Menú premium: más de $300.000 para una Navidad de alta gama

La opción premium eleva el costo de la mesa navideña a $314.768. El plato principal incluye peceto entero premium, acompañado por gaseosa cola de primera marca, vino y ensalada de papa y huevo. El postre es helado artesanal y la mesa dulce se completa con pan dulce artesanal con frutos secos y frutas, stollen alemán, torta de frutos secos, turrón español blando de yema con maní, sidra premium y champagne premium.

En este segmento, los mayores aumentos se registraron en el peceto entero premium (62%), la gaseosa cola de primera marca (58%) y el champagne de primera marca (56%). En cambio, algunos ítems mostraron variaciones acotadas o negativas, como la ensalada de papa y huevo (-8%), la torta de frutos secos (7%) y el vino cabernet sauvignon (9%).