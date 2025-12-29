Basta de mentiras: por qué tus propósitos de año nuevo fracasan

Cada diciembre prometemos cambiar, pero fallamos igual. El problema no es la falta de voluntad, sino una autoestima basada en logros externos y frágiles.

Llega diciembre y con él, el ritual de cada año: la lista de propósitos. "Este año sí empiezo el gimnasio", "Ahora sí ahorro", "Voy a aprender un nuevo idioma". Frases cargadas de esperanza que, seamos honestos, rara vez sobreviven a la primera quincena de enero. ¿Por qué repetimos este ciclo de ilusión y fracaso año tras año?

La respuesta es incómoda: porque tus propósitos están construidos sobre una base de arena. Son un intento de decorar una casa que tiene los cimientos rotos. Son, en esencia, "autoestima de cotillón".

La trampa de la autoestima de cotillón Llamo "autoestima de cotillón" a esa sensación de valía que depende de logros externos y fugaces. Es la que te hace sentir increíble cuando comprás algo nuevo, cuando recibís un halago o cuando te ponés una meta ambiciosa. El problema es que esa sensación es tan efímera como el confeti. Dura un instante y después, volvés a sentir el mismo vacío de siempre.

Llamo "autoestima de cotillón" a esa sensación de valía que depende de logros externos y fugaces. Archivo. Los propósitos de año nuevo son el máximo exponente de esta trampa. Buscamos cambiar un comportamiento externo (ir al gimnasio) para sentirnos mejor con nosotros mismos, sin entender que el problema no está en el comportamiento, sino en la creencia que lo sostiene. Creemos que "cuando adelgace, seré feliz" o "cuando tenga más plata, me sentiré seguro". Es una lógica que pone el carro delante del caballo.

El verdadero cambio, el que se sostiene en el tiempo, no viene de afuera hacia adentro. Viene de adentro hacia afuera. Nace de construir una "autoestima real", una que no depende de si cumpliste o no la lista de tareas, sino de un conocimiento profundo y una aceptación radical de quién sos.