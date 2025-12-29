Año Nuevo bajo el agua: lluvias torrenciales y temor por inundación en el Litoral

Corrientes llega a Año Nuevo con torrenciales lluvias que se vienen registrando desde hace varios días en distintas localidades de la provincia. Solo en la capital provincial, en lo que va del mes, se acumularon cerca de 770 milímetros de lluvia, una cifra que cuadruplica el promedio mensual histórico, estimado en 170 milímetros.

El subsecretario de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes, José Pedro “Chingolo” Ruiz, explicó que gran parte de ese volumen se concentró en apenas ocho días. “Estamos hablando de casi la mitad de la media anual caída en muy poco tiempo”, indicó el funcionario.

“La principal complicación no es la cantidad diaria de lluvia, sino la intensidad en cortos períodos de tiempo, que genera saturación en los sistemas pluviales. Si lloviera 30 milímetros a lo largo de todo el día, no tendríamos mayores inconvenientes. El problema es cuando esa cantidad cae en 20 o 30 minutos”, dijo Ruiz.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan días inestables, con lluvias moderadas que, en principio, no superarían los 30 milímetros diarios. Sin embargo, las autoridades advierten que el escenario puede cambiar si se repiten chaparrones intensos.

“Seguimos en alerta permanente. Mientras no tengamos lluvias fuertes en poco tiempo, la ciudad puede responder”, sostuvo Ruiz en Radio Sudamericana de Corrientes. Para el miércoles, en la previa de Año Nuevo , el porcentaje de precipitaciones descenderá al 70%, con una temperatura máxima estimada en 31 grados.

En tanto, para el 1 de enero de 2026 se anticipan algunas precipitaciones durante la madrugada, con una mejora de las condiciones hacia la mañana. La temperatura máxima alcanzaría los 35 grados.

Una serpiente en el inodoro

En el marco de las intensas lluvias que afectaron, entre otras localidades, a la ciudad de Esquina, una mujer encontró una serpiente no venenosa en el inodoro de su domicilio. Según se informó, la mujer se sentó en el inodoro para ir al baño y, al mirar hacia abajo, advirtió la presencia de una serpiente arrollada. El grito alertó a familiares y vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. De acuerdo con lo informado, no se trataba de una especie venenosa.

Se presume que el animal habría ingresado al domicilio a través de las cañerías. Asimismo, se indicó que las lluvias intensas y la crecida del río podrían provocar el desplazamiento de este tipo de animales desde zonas ribereñas hacia viviendas cercanas a la costanera, en busca de refugio.

Resistencia, en estado crítico

La capital chaqueña superó los 300 milímetros acumulados en la última semana. Resistencia atraviesa un escenario climático crítico y se mantiene bajo alerta meteorológica amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, ante la alta probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas, que podrían agravar aún más la situación hídrica.

Según el informe oficial, las tormentas previstas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar o incluso superar los 70 kilómetros por hora.

Los especialistas advierten que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean ampliamente superados de forma puntual, incrementando el riesgo de anegamientos repentinos.

El panorama genera especial preocupación debido a que Resistencia ya viene soportando lluvias persistentes e intensas en los últimos días. De acuerdo con registros oficiales, la capital chaqueña superó los 300 milímetros acumulados, una cifra extraordinaria que provocó calles anegadas, desbordes de zanjas y serias dificultades para circular, especialmente en barrios del sur y sudoeste de la ciudad, donde el agua tardó varias horas en escurrir.

La emergencia hídrica no se limita únicamente a Resistencia. Otras localidades del área metropolitana y del interior provincial también se vieron duramente afectadas.

Plan de contingencia para las lluvias

Ante este escenario adverso, el gobierno provincial mantiene activo el Plan de Contingencia y reforzó las tareas de limpieza de canales, desobstrucción de desagües y apertura de nuevos zanjeos, con el objetivo de acelerar el escurrimiento del agua en los sectores más vulnerables.

Desde el Ejecutivo confirmaron que los organismos provinciales y municipales permanecerán en estado de alerta y operativos las 24 horas, monitoreando la evolución del fenómeno climático y brindando asistencia inmediata ante cualquier emergencia, mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

Misiones y Formosa, también bajo el agua

Este lunes 29, Misiones inicia la semana bajo la influencia de nuevos frentes de tormenta que afectarán a toda la provincia y que podrían extenderse hasta los primeros días del nuevo año. Se prevén lluvias de variada intensidad, alta humedad y temperaturas que irán de cálidas a calurosas durante la tarde, en un escenario típico de inestabilidad veraniega.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Alerta Temprana, el ingreso de humedad desde la cuenca del Amazonas favorecerá el desarrollo de celdas de lluvia y tormentas eléctricas en distintos puntos del territorio provincial.

En tanto, un temporal de viento y lluvia intensa provocó múltiples anegamientos en distintas zonas del centro de la ciudad de Formosa y dejó en estado de intransitabilidad calles y avenidas de decenas de barrios capitalinos durante la mañana de este lunes. La lluvia está generando complicaciones en el tránsito y dificultades para el escurrimiento, debido al volumen de agua caída.

La abundante precipitación superó la capacidad de escurrimiento en gran parte de la capital provincial, dejando calles cubiertas de agua y obligando a circular con extrema precaución a quienes pudieron hacerlo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones de inestabilidad continuarán en Formosa y la región, con probabilidad de más lluvias y tormentas en los próximos días, en el marco de un período caracterizado por altas temperaturas y elevada humedad.