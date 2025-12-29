WhatsApp romperá récords: circularán más de 100 mil millones de mensajes en Año Nuevo

La aplicación de mensajería WhatsApp se prepara para recibir el 2026 con funciones nuevas en llamadas de voz y stickers animados.

El servicio de mensajería más usado del mundo se prepara para su jornada con más actividad del calendario. WhatsApp espera que más de 3 mil millones de personas se comuniquen para recibir el 2026. Las estimaciones oficiales de Meta indican que circularán 100 mil millones de mensajes en un solo día a nivel global por el año nuevo.

Según los datos que maneja la empresa, el volumen de actividad es tan alto que equivale a que cada habitante de la ciudad de Buenos Aires le mande mensajes a más de 8.000 amigos en una sola noche. Es un número que marea pero que demuestra que la mensajería móvil es hoy el centro de los festejos y las emociones.

image Así evita WhatsApp la saturación frente a tanta afluencia de mensajes de Año Nuevo. Shutterstock Números récord: el impacto de WhatsApp en los festejos globales Además de los mensajes de texto tradicionales, las llamadas de voz y videollamadas crecen cada fin de año. Se estima que más de 2.000 millones de llamadas se realizarán durante la jornada. Esto significa que una de cada cuatro personas en el planeta va a levantar el teléfono para conectarse con alguien querido usando WhatsApp.

Un punto central de esta comunicación es la privacidad de los usuarios. Todos estos millones de chats y llamadas están protegidos por el cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. Esto garantiza que nadie más que los participantes puedan leer o escuchar lo que se dice. Además, este año se espera que las actualizaciones de estados rompan sus propias estadísticas, con decenas de miles de millones de fotos y videos compartidos en solo 24 horas para mostrar las cuentas regresivas.

Cómo organizar tu fiesta de Año Nuevo usando las nuevas herramientas Para que no sea un lío organizar la cena o el brindis, la aplicación sumó varias utilidades prácticas. Ahora podés crear un evento dentro del chat grupal, fijarlo arriba de todo y recopilar las confirmaciones de asistencia. Si no se ponen de acuerdo con el menú para recibir el 2026, las encuestas son la solución ideal para elegir entre asado, vitel toné o alguna opción vegetariana.