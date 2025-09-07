Un día como hoy se sancionaba el voto femenino en Argentina

Este 7 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la ley 13.010, que en 1947 estableció el derecho al voto femenino en la Argentina . La norma significó un cambio histórico al reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas con posibilidad no solo de elegir a sus representantes, sino también de ser elegidas para ocupar cargos públicos.

La ley, conocida como "Ley Evita", fue promulgada el 23 de septiembre de ese mismo año, pero el Congreso la había sancionado el 7 de septiembre, tras un largo recorrido de luchas y reclamos por parte de organizaciones feministas, sindicales y políticas que desde comienzos del siglo XX habían planteado la necesidad de igualdad en el ejercicio de la ciudadanía.

La primera experiencia electoral de las mujeres en la Argentina tuvo lugar en las elecciones generales el 11 de noviembre de 1951. Más de 3,5 millones de ciudadanas participaron en las elecciones generales, con una movilización inédita que duplicó prácticamente el tamaño del padrón electoral y transformó el escenario político.

Ese día también quedó registrado como el inicio de la representación femenina en el Congreso, ya que 23 mujeres fueron electas diputadas nacionales y 6 senadoras, entre ellas Alicia Moreau de Justo, dirigente socialista y una de las principales referentes del movimiento sufragista, y Delia Parodi, referente del peronismo quien meses más tarde sería la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

La incorporación de las mujeres al padrón electoral marcó un antes y un después en la vida política del país, y abrió la puerta a nuevas discusiones sobre la igualdad de género en distintos ámbitos de la sociedad.

A nivel regional, la Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en reconocer el derecho al voto femenino. Este hecho la colocó en sintonía con procesos similares que ya se desarrollaban en otros lugares del mundo y que buscaban ampliar la democracia con mayor inclusión.

Hoy, a más de siete décadas de aquel hito, el aniversario de la ley del voto femenino invita a reflexionar sobre la importancia de la participación política de las mujeres y el camino recorrido desde entonces en la búsqueda de mayor representación y derechos.