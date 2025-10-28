Un argentino es el ganador del jackpot más grande de la historia: el increíble premio que se llevó

Un jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en el país, tras realizar una apuesta de apenas $240.

Un jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en el país, al obtener un premio﻿ multimillonario. Foto: Freepick

Un jugador argentino se convirtió en el ganador del jackpot más grande registrado en el país, al obtener un premio de $3.608.478.985 tras realizar una apuesta de apenas $240 en Betsson. La cifra, inédita en Argentina, supera por más del doble al récord anterior, alcanzado en marzo de este año, cuando otro jugador había ganado $1.152 millones.

Rodrigo, de 35 años, había apostado apenas $240 desde su casa en el juego Moon 100 Princess, un slot de estilo animé disponible en la plataforma Betsson, sin imaginar lo que ocurriría. “Me enteré porque me apareció un cartel en rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. La primera reacción que tuve fue sinceramente de no creerlo. No lo podía creer”, contó aún sorprendido.

El ganador, que vive en zona Norte del Gran Buenos Aires y trabaja como operario en una fábrica, relató que suele jugar en distintos slots. “Generalmente, cuando vuelvo de trabajar me siento a tomar mate, pero ese día me puse a jugar para pasar el rato y me salió el premio.”

jackpot En medio del asombro, Rodrigo compartió la noticia con su pareja, que fue la primera en enterarse. “No sabíamos ni cuánto era. Tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”.

Por ahora, asegura que no piensa cambiar su rutina. “Sigo yendo a trabajar todos los días, igual que siempre. Todavía no sé bien qué voy a hacer”.